في بث مباشر.. طعن بلوجر 9 مرات على يد صديقها - لن تتخيل ما حدث

تعرضت بلوجر برازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، للطعن تسع مرات على يد صديقها لسبب صادم، بعد أن أخبرته أنها تريد الانفصال عنه، ليتم نقلها إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلت لونا أمبروزيفيسيوس أبراهاو، 22 عاما، إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد طعنها تسع مرات من قبل صديقها خلال بث مباشر على تطبيق إنستجرام.

وحدث الهجوم داخل شقة الضحية في مدينة ساو باولو، حيث كانت لونا تبث مباشرة لجمهورها الذي يتجاوز 255 ألف متابع، عندما بدأ حبيبها، أليكس أوليفيرا، بطعنها بسكين.

وأظهرت لقطات فيديو التقطتها لونا بهاتفها، المرأة وهي تصرخ من الألم بينما كان الدم يتدفق من جسدها، وبدت شفرة سكين ضخمة ملقاة بجوار قدمها الغارقة في الدماء.

وطُعنت المؤثرة في الرأس والظهر واليد والقدم، وخضعت لعملية جراحية طارئة، ولا تزال حالتها خطيرة حتى اللحظة.

وتبحث الشرطة حاليا عن صديقها، أليكس أوليفيرا، والذي فر من مكان الحادث بعد الهجوم، ويواجه اتهامات بالعنف الأسري ومحاولة القتل.

وأكد المحققون أن المرأة، التي لديها ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، كانت على خلاف مع أوليفيرا قبل طعنها، وقال الجيران للمحققين إنهم سمعوا في كثير من الأحيان مشاجرات من الشقة التي كان يعيش فيها الزوجان.

واتصل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا البث المباشر بخدمات الطوارئ بعد اندلاع أعمال العنف، وشارك آخرون مقاطع من البث المباشر، الذي تم حذفه منذ ذلك الحين بواسطة المنصة.

ولدى لونا أكثر من 255 ألف متابع على إنستجرام وهي معروفة بمنشوراتها حول الجمال والموضة والرقص.

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