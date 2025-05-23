قانون غريب في هذه المدينة.. "الكعب العالي" يحتاج إلى تصريح

في مدينة كارمل باي ذا سي، الواقعة على الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا الأمريكية، من غير القانوني ارتداء أحذية بكعب عالٍ يزيد ارتفاعه عن بوصتين ما لم تحصلي على تصريح خاص - وهو تصريح مجاني وسهل الحصول عليه.

وتنص اللائحة المحلية على منع ارتداء الأحذية التي يتجاوز ارتفاع كعبها نحو 5 سنتيمترات، أو تلك التي تقل قاعدة كعبها عن بوصة مربعة واحدة، حفاظا على سلامة المارة وتفادي الحوادث المرتبطة بالتعثر، بحسب ndtv.

ولتجنب تحمل المسؤولية عن أي إصابات، طبقت المدينة قاعدة تتطلب الحصول على تصريح لارتداء أحذية بكعب يزيد ارتفاعه عن بوصتين أو بقاعدة أقل من بوصة مربعة واحدة.

وجاء القانون في الأصل كإجراء وقائي لحماية البلدية من أي ملاحقات قضائية قد تنجم عن إصابات تقع بسبب الأرصفة غير المستوية، والتي تتسبب فيها جذور الأشجار المنتشرة بالمدينة.

وأصبح الحصول على التصريح، المتوفر في مبنى البلدية، بمثابة طقوس المرور للسياح.

ومع أن هذه القاعدة نادرًا ما تُطبّق، ما يعني أن الشرطة لا توقف السياح بأشرطة قياس، إلا أنها لا تزال سارية.

وسيخبرك السكان المحليون أنها واحدة من "الطقوس الكرملية" العديدة التي تُميّز المدينة، مثل عدم وجود أرقام في شوارعها (حيث يُستلم البريد من مكتب البريد).

وتتميز البلدة بطابع ريفي فريد، وأرصفة غير مستوية لم تخضع لأي عمليات تسوية أو تحديثات تكنولوجية، كجزء من هوية المكان.

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