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مفاجأة.. فيديو لـ ابن أغنى رجل يفعل شيئاً غير متوقع في الشارع

01:39 م الجمعة 25 أبريل 2025

أمباني

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كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند، وهو يتبرع بقيمة 250 دجاجة لإنقاذها من الذبح.

ووقع هذا المشهد المؤثر بالقرب من بلدة خامباليا في مقاطعة ديفبهومي دواركا، عندما أوقف أمباني الشاحنة في الساعات الأولى من الصباح.

وخلال الفيديو، يُسمع أنانت وهو يصدر تعليمات لمساعديه، حاثا إياهم على إنقاذ جميع الدجاجات وشراءها مهما كلف الأمر، مؤكدا على رعايتهم اللاحقة.

وبالفعل، اشتري الدجاجات بدفع ضعف ثمنها، وفقا لموقع "india".

وعلى الفور، وجه أنانت مساعديه لنقل الدجاج الذي تم شراؤه إلى مركز متخصص في رعاية الحيوانات لضمان سلامتهم.

وبعد الاطمئنان على سلامة الطيور، أشار أنانت إلى أنه سيتولى شخصيا مسؤولية رعايتها.

ابن أغنى رجل يفعل شيئاً غير متوقع في الشارع رجل في الهند إنقاذ جميع الدجاجات
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