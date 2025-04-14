16 صورة لـ أغلى جناح فندقي في العالم - لن تتخيل سعره

كتبت- أسماء مرسي:

دائما ما تتنافس الفنادق الفاخرة على تقديم أرقى مستويات الإقامة والخدمات الاستثنائية.

في هذا الصدد، إليكم أغلى جناح فندقي في العالم وتكلفة الإقامة فيه لليلة واحدة، وفقا لموقع "ndtv".

القصر الملكي في أتلانتس ذا رويال

يقع هذا الجناح الأسطوري في فندق أتلانتس ذا رويال بدبي، ويمتد على طابقين (الثامن عشر والتاسع عشر)، ليمنح ضيوفه المميزين إطلالات بانورامية ساحرة على أبرز معالم المدينة، بدءًا من برج خليفة إلى عجلة دبي الدوارة والخليج العربي اللازوردي.

ولكن هذه التجربة الفريدة تأتي بثمن باهظ، حيث تبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في القصر الملكي 100,000 دولار أمريكي، هذا السعر المذهل يجعل هذا البنتهاوس الفاخر وجهة حصرية للملوك والمشاهير المليارديرات الذين لا يرضون بأقل من الكمال.

تصميم داخلي ملكي

عند الدخول إلى القصر الملكي، يجد الضيوف قاعات استقبال فخمة بسقوف مرتفعة تعطي شعورًا بالفخامة، ويحتوي الجناح على أربع غرف نوم كبيرة ومترفة، وغرفة جلوس واسعة، وغرفة طعام أنيقة، ومطبخ كامل بكل الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى مكان للعب ومكتب خاص.

الفخامة واضحة في كل تفصيلة، الجدران والمطبخ مُزينة برخام إيطالي غالي، والأرضيات مصنوعة يدويا من أفضل أنواع الرخام الإيطالي، ولإضفاء لمسة من الدفء والأناقة، تم دمج منسوجات فاخرة مثل الستائر الحريرية والسجاد المصنوع من الصوف الحريري والملاءات القطنية عالية الجودة بعناية فائقة.

وسائل راحة استثنائية

أما وسائل الراحة في الجناح استثنائية، يوجد في الحمام أشياء مطلية بالذهب، فضلا عن، منتجات العناية بالبشرة الفاخرة من هيرميس.

أما عشاق الترفيه، فيمكنهم الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة على تلفزيون عملاق بحجم 146 بوصة، أو قضاء وقت ممتع على طاولة تنس.

وللحفاظ على اللياقة البدنية خلال الإقامة، يوفر الفندق مدربين شخصيين وفريق صالة ألعاب رياضية متخصص لتقديم تمارين رياضية خاصة في غرفة التدليك المخصصة داخل الجناح.

جناح قابل للتوسع ليصبح قصرا

يمكن أن يقيم في هذه الغرفة الكبيرة حتى 9 أشخاص و4 أطفال، وعند الحاجة، يمكن جعلها أكبر بفتح غرف أخرى متصلة بها، لتصبح مثل قصر كبير فيه 20 غرفة.

خدمة شخصية مميزة

يصل الضيوف عبر مدخل خاص ويستقلون مصعدهم الخاص مباشرة إلى الجناح، ويتوفر فريق من كبار الخدم وموظفي الاستقبال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية جميع احتياجاتهم ورغباتهم.

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