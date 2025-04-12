بعد زيادة سعرها 50 جنيها.. حيل ذكية لترشيد استهلاك أنبوبة البوتاجاز

كتب- أحمد الضبع:

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادة جديدة في سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي وزن 12.5 كجم بمقدار 50 جنيهًا، ليصل السعر الجديد إلى 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.، حسبما ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان.

حيل ذكية لترشيد استهلاك أنبوبة البوتاجاز

في ضوء هذه الزيادة، يبحث المواطنون عن طرق فعالة لترشيد استهلاك أنابيب البوتاجاز، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما نستعرضه في السطور التالية وفقا لموقع Energy.

استخدام أواني الطهي ذات القاع السميك

تساعد الأواني ذات القاع السميك على توزيع الحرارة بشكل متساو، ما يقلل من استهلاك الغاز ويزيد من كفاءة الطهي.

الطهي على نار هادئة

الطهي على نار هادئة يساعد في تقليل استهلاك الغاز ويحافظ على نكهة الطعام.

استخدام الغطاء أثناء الطهي

يعمل الغطاء على احتباس الحرارة داخل الوعاء، ما يقلل من وقت الطهي ويقلل من استهلاك الغاز.

إيقاف تشغيل البوتاجاز قبل الانتهاء من الطهي

يمكن إيقاف تشغيل البوتاجاز قبل الانتهاء من الطهي بوقت قصير، إذ تستمر الحرارة في الطهي بعد إيقاف التشغيل.

الصيانة الدورية للبوتاجاز

يجب التأكد من أن البوتاجاز في حالة جيدة، إذ إن الأجهزة التالفة تستهلك غازًا أكثر.

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