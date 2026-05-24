"في متناول اليد".. باكستان تعلن قُرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

03:13 م 24/05/2026

باكستان وإيران وأمريكا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة لإنهاء الحرب والصراع بين أمريكا إيران بات في "متناول اليد" في أعقاب جولات المفاوضات الأخيرة، حيث يأتي هذا التصريح بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع طهران إلى حد كبير، مما يعزز الآمال الدولية بإنهاء الأزمة الإقليمية.

إسحاق دار يُثمّن المحادثات الهاتفية لـ"ترامب" مع قادة وممثلي الدول العربية والإقليمية

أوضح دار، الذي يُشغل أيضا منصب نائب رئيس وزراء باكستان، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاحد، أن المكالمة الهاتفية الموسعة التي جرت بين الرئيس الأمريكي ترامب، وممثلين عن باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، تُمثّل خطوة "مهمة ومحورية" نحو إرساء السلام الإقليمي وتنسيق المواقف بين القوى الفاعلة في المنطقة.

إسلام آباد تؤكد التزامها الراسخ بدعم جهود السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الباكستاني، أن بلاده لا تزال ملتزمة "التزاما راسخا" لا يتجزأ بدعم جميع الجهود الصادقة والرامية إلى تحقيق سلام دائم وقائم على الاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي، مشددا على أن الإنجازات والمخرجات التي أسفرت عنها هذه المفاوضات الأخيرة توفر أسبابا قوية ومبررة للتفاؤل بالمرحلة المقبلة.

تأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم حول الملف النووي وتهدئة التوترات في المنطقة، حيث إن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري وتجدد الحرب بين الجانبين، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.

