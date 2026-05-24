"أجمل لحظة لأي أب".. أول تعليق من إدوارد بعد زفاف نجله ماركو

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها صورًا من حفل زفاف "ماركو" نجل الفنان إدوارد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت إيمي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وظهرت خلالها برفقة عدد من الفنانين، من بينهم أحمد رزق، وشيماء سيف، ومي عمر، وفيفي عبده، وبشرى، وعصام السقا.

تعليق إدوارد على زفاف نجله

وفي أول تعليق له، شارك إدوارد متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية "أكتر واحد بيحبك".

وعلق قائلا: "أجمل لحظة ممكن يعيشها أي أب.. فرح ابني ماركو كان يوم كله فرحة وحب وضحك من القلب.. شكرًا لكل حبايبنا وأصحابنا اللي شاركونا اليوم المميز ده، وربنا يديم الفرح والسعادة على الجميع".

نجوم الفن في حفل زفاف نجل إدوارد

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وياسر جلال، وأحمد زاهر، إلى جانب عماد زيادة، وإيهاب فهمي وزوجته، وحمادة هلال، بالإضافة إلى مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما.



