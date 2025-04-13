جيجي حديد تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات - 10 صور تكشف ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

حضرت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، العرض المؤقت للعطور الذي أقامته علامة رابان في مدينة نيويورك.

تفاصيل الإطلالة الأنيقة

اختارت لإطلالتها فستانا أنيقا باللون الذهبي اللامع دون أكمام، ونسقت معه جاكيت شفاف مصنوع من مادة البولي فينيل كلوريد بنفس اللون، ما أبرز قوامها النحيل وأضاف لمسة أنيقة إلى الإطلالة.

وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء ذهبي معدني، ما زاد من تألقها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما بالنسبة لتسريحة، اعتُمدت لشعرها الأشقر القصير تسريحة كعكة أنيقة مع رفع بسيط للخصلات الأمامية.

موقف غير متوقع أمام الكاميرات

بالرغم من أناقة إطلالتها، واجهت جيجي موقفا محرجا وغير متوقع، تبين وجود ثقب كبير في الجزء السفلي من فستانها.

وكانت العارضة ترتدي الفستان فوق معطف شفاف مصنوع من مادة البولي فينيل كلوريد باللون الذهبي البراق.

ابتسامة وثقة تتغلبان على الموقف

لم تسمح جيجي أي مشكلة تتعلق بملابسها تؤثر على تألقها ومعنوياتها في هذا الحدث المهم، بل استقبلت الأمر بابتسامة عريضة وثقة، ما يعكس شخصيتها القوية واحترافيتها.

إطلالة متناسقة مع عطر "مليون جولد"

تم تنسيق مظهرها بشكل دقيق ليتناسب مع زجاجة عطر "مليون جولد" الشهير من علامة رابان، والذي تتولى الترويج له منذ شهر فبراير الماضي.

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