هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟

كتب : منال المصري

01:28 م 24/05/2026

هبط سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم بين البنوك، في أول رد فعل على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب مع إيران.

وانخفض سعر الدولار بنحو 67 قرشًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

على مدار آخر يومين عمل فقد الدولار نحو 100 قرش من قيمته بدعم عودة دخول المستثمرين الأجانب مجددا للسوق المصري.

لماذا هبط سعر الدولار؟

قال بعض مسؤولي التعاملات الدولية والخزانة في عدد من البنوك، لمصراوي، إن اليوم شهد دخول مستثمرين أجانب لبيع الدولار وشراء أذون الخزانة المحلية، بعد حالة التفاؤل بقرب انتهاء الصراع في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر تدوينة على منصته تروث سوشيال أشار فيها إلى قرب التوصل لاتفاق مع إيران لوقف الحرب، وأن اللمسات النهائية جارٍ وضعها حاليًا.

وأضاف أنه تم إجراء اتصالات مع قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين وتركيا لوضع اتفاق نهائي لوقف الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

تراجع سعر الدولار أمر طبيعي

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن انخفاض سعر الدولار جاء وفق التوقعات، ويعد رد فعل طبيعيًا بعد الإعلان عن قرب انتهاء الحرب وعودة حركة تجارة النفط إلى طبيعتها.

وأوضح أن حالة من التفاؤل تسود الأسواق مع الأنباء المتداولة بشأن قرب وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وأكد عبد العال أن هذه المستجدات دفعت مستثمرين أجانب إلى دخول السوق المصرية للاستثمار في أذون الخزانة المحلية، بعد تراجع حالة القلق وانخفاض مستوى المخاطر المحتملة.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية (أذون الخزانة) المعروفة باسم الأموال الساخنة نحو 54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مسجلة مستوى تاريخيًا، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

