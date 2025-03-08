تقليد غريب.. ضرب العريس بالعصا قبل الزفاف في هذه الدولة

كتبت- أسماء مرسي:

تتميز كوريا الجنوبية بتقاليد زفاف فريدة من نوعها، تهدف إلى تهيئة العريس لمرحلة جديدة في حياته، ومن أبرزها ربط قدمي العريس وضربه عليهما بالعصا.

طقوس الانتقال إلى مرحلة البلوغ

يقام هذا الطقس في منزل عائلة العروس، ويعتبر بمثابة اختبار للعريس، حيث يمر بمجموعة من المقالب والتحديات التي يعدها أصدقاء العروس وأقاربها، ومن أبرزها حمل العريس رأساً على عقب وضربه على باطن قدميه، وفقا لموقع "Pulse Nigeria".

مزيج من المرح والتأديب

خلال هذه الطقوس، يتم ربط كاحلي العريس بقطعة قماش بيضاء، ويبدأ الحاضرون بضربه على باطن قدميه باستخدام العصي وغيرها من الأدوات.

وفي الوقت نفسه، تتوسل العروس إليهم بالتوقف، بينما يستمرون في الضرب وطرح الأسئلة على العريس، الذي يتوقع منه الإجابة عليها.

كرم الضيافة و"تأديب" العريس

تقوم والدة العروس بإعداد الطعام والمشروبات لتقديمها إلى أصدقاء العريس والضيوف، بينما يستمر الحاضرين في ضرب العريس، معتبرين ذلك وسيلة لتأديبه وتعليمه بعض الأخلاق الحميدة.

وفي هذه الأجواء الاحتفالية، يقدم الأقارب وأهالي القرية التهاني للزوجين، ويدعون لهما بالسعادة والصحة.

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