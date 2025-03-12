إعلان

فيديو نادر.. ماذا يوجد في الكعبة من الداخل؟ - 20 صورة تكشف العظمة

04:15 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أسماء ونقوش باب الكعبة المشرفة ومعلومات تاريخية مذهلة
  • عرض 20 صورة
    أسماء ونقوش باب الكعبة المشرفة ومعلومات تاريخية مذهلة
  • عرض 20 صورة
    أسماء ونقوش باب الكعبة المشرفة ومعلومات تاريخية مذهلة
  • عرض 20 صورة
    أسماء ونقوش باب الكعبة المشرفة ومعلومات تاريخية مذهلة
  • عرض 20 صورة
    أسماء ونقوش باب الكعبة المشرفة ومعلومات تاريخية مذهلة
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
  • عرض 20 صورة
    الكعبة المشرفة من الداخل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يرغب العديد من المسلمين دخول الكعبة المشرفة من الداخل أو على الأقل التعرف على ما بداخل أقدس مكان في العالم.

ولمن يريد التعرف على محتويات الكعبة من الداخل، فعليه مشاهدة فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يؤثق شكل الكعبة من الداخل.

وظهر في الفيديو، أن مساحة الكعبة من الداخل 180 مترا مربعا، بينما تغطى الأرضية ببلاط فاخر مصنوع من الرخام، في حين أن الجدران محاطة بزخارف خضراء متناسقة.

أما الجزء العلوي من الجدران مغطى بستائر خضراء تحمل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" باللون الأبيض، في حين أن هناك ثلاثة أعمدة خشبية عتيقة تحمل السقف، وهي جزء من التصميم الأصلي للكعبة.
الفيديو كشف أيضا عن تسع لوحات أثرية تعود إلى القرن السادس الهجري، وهي تذكير بتاريخ طويل من العناية بهذا المكان المقدس، بينما تتوسط الكعبة مجموعة من القناديل المصنوعة من الذهب والفضة، حيث كانت تستخدم في إضاءة الكعبة.

كما يوجد داخل الكعبة صندوق مخصص لأدوات النظافة والعطور، والتي تستخدم بشكل دوري لتطييب جدران الكعبة من الداخل بالعود والعطور الفاخرة.

@alhmoo70 تعرف على ما بداخل الكعبة المشرفة #الكعبه_المشرفه🕋 ♬ الصوت الأصلي - د محمود حمو

تسبب قرحة المعدة.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها على الإفطار

تعاني من الإمساك في رمضان؟ إليك 5 مشروبات فعالة

كسوف وخسوف في رمضان.. حدث يغير حياة هؤلاء.. وصدمة تنظر 3 أبراج

حسام حبيب يكشف عن إصابته باضطراب نفسي.. فما هو؟

الأيام بتجري.. لماذا نشعر بانتهاء رمضان بسرعة؟

الكعبة شكل الكعبة من الداخل جمال الكعبة من الداخل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تريند الصين".. سيدة تدير "كشك مكياج" في المترو لهذا السبب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة
الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟