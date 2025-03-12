فيديو نادر.. ماذا يوجد في الكعبة من الداخل؟ - 20 صورة تكشف العظمة

يرغب العديد من المسلمين دخول الكعبة المشرفة من الداخل أو على الأقل التعرف على ما بداخل أقدس مكان في العالم.

ولمن يريد التعرف على محتويات الكعبة من الداخل، فعليه مشاهدة فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يؤثق شكل الكعبة من الداخل.

وظهر في الفيديو، أن مساحة الكعبة من الداخل 180 مترا مربعا، بينما تغطى الأرضية ببلاط فاخر مصنوع من الرخام، في حين أن الجدران محاطة بزخارف خضراء متناسقة.

أما الجزء العلوي من الجدران مغطى بستائر خضراء تحمل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" باللون الأبيض، في حين أن هناك ثلاثة أعمدة خشبية عتيقة تحمل السقف، وهي جزء من التصميم الأصلي للكعبة.

الفيديو كشف أيضا عن تسع لوحات أثرية تعود إلى القرن السادس الهجري، وهي تذكير بتاريخ طويل من العناية بهذا المكان المقدس، بينما تتوسط الكعبة مجموعة من القناديل المصنوعة من الذهب والفضة، حيث كانت تستخدم في إضاءة الكعبة.

كما يوجد داخل الكعبة صندوق مخصص لأدوات النظافة والعطور، والتي تستخدم بشكل دوري لتطييب جدران الكعبة من الداخل بالعود والعطور الفاخرة.

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