اكتشاف مذهل.. ما هي أقدم لوحة في العالم وأين وجدت؟

منذ العصور القديمة، انخرط البشر في ممارسة الفنون، سواء عبر رسومات الكهوف البدائية أو اللوحات الجدارية التي نراها اليوم.

وعلى الرغم من شهرة أعمال مثل "الموناليزا" لدافنشي و"ليالي النجوم" لفان جوخ، إلا أن البشر كانوا يبدعون في الرسم قبل تلك الفترة بكثير، وفق لما جاء في موقع "تايم أوف إنديا".

أقدم لوحة رسمها الإنسان تعتبر لوحة الكهف المكتشفة في كهف ليانج تيدونج بإندونيسيا، وهي أقدم لوحة تصويرية معروفة حتى الآن، يعود تاريخ هذه اللوحة إلى قديم الأذل، ورغم بساطتها للعين في وقتنا الحالي، إلا أنها كانت تُعتبر عملًا فنيًا مميزًا في زمانها.

جرى اكتشاف هذه اللوحة في عام 2021، وتظهر فيها صورة لخنزير بري مطلي باللون الأحمر، ويمكن ملاحظة التفاصيل مثل الشعر المنتصب والتؤلولين المميزين على وجه الخنزير.

لكن لماذا كانت هذه الرسومات في الكهوف صعبة الإنشاء؟

كان على البشر الأوائل مواجهة العديد من التحديات لإنشاء هذه الأعمال الفنية فقد لم يكن لديهم أدوات فنية حديثة مثل الفرش والدهانات الجاهزة كان عليهم البحث عن أماكن جافة ومستقرة داخل الكهوف، بعيدة عن الفيضانات أو العوامل الجوية.

كما أن الرسم في أماكن مظلمة تمامًا كان يتطلب مهارات خاصة، في الوقت الذي لم يكن فيه اكتشاف للضوء الاصطناعي بعد، بالإضافة إلى ذلك، كانت الصبغات التي استخدمها هؤلاء البشر الأوائل مصنوعة من مواد طبيعية، ما جعلهم يطورون تقنيات خاصة لصنع الألوان والدهانات.

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