أغلى 5 أنواع بيتزا حول العالم.. لن تتوقع أسعارها

كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بالبيتزا، يتوقع معظم الناس وجبة بأسعار معقولة، ولكن في بعض دول العالم ، فإن أسعار هذه الوجبة قد تكون مرتفعة إلى مستوى لا يمكن تخيله.

لا تأتي هذه البيتزا مغطاة بالجبن الطازج فحسب؛ بل إنها مزينة ببعض من أكثر المكونات فخامة على هذا الكوكب، بما في ذلك الكمأة النادرة والكافيار والمأكولات البحرية اللذيذة، لكن هل تعرف أغلى 5 أنواع بيتزا حول العالم؟.

بيتزا لويس الثالث عشر

تبلغ تكلفة بيتزا لويس الثالث عشر، التي صنعها الشيف الشهير ريناتو فيولا في مدينة ساليرنو الساحلية الخلابة في إيطاليا، 12 ألف دولار، بحسب موقع repizza.

تُضفي الإضافات لمسة من الفخامة على هذه البيتزا، حيث تحتوي على ثلاثة أنواع من الكافيار النادر للغاية، وجراد البحر الطازج، والجمبري الأحمر، وكلها متوجة بجبن موزاريلا الجاموس ورشة من الملح الوردي الأسترالي، لا شك أنها بيتزا مصممة خصيصًا لأفراد العائلة المالكة، ما يجعل كل شريحة منها رفاهية حقيقية في تناول الطعام الفاخر.

قام ريناتو فيولا بتحضير البيتزا لمجموعة صغيرة من الناس في ساليرنو بإيطاليا، يبلغ طولها 20 سم، وهي متوسطة الحجم لشخصين، لذا إذا أردت إجراء عملية حسابية ومعرفة ثمن الشريحة الواحدة، فإن سعر الشريحة الواحدة لا يتجاوز 6000 دولار.

بيتزا بيرشيك

تُعد بيتزا بيرشيك واحدة من أغلى أنواع البيتزا في العالم، ويبلغ سعرها 200 ألف دولار، وتُقدم في حانة إيطالية تقع داخل أسوار فخمة لقصر عربي، فلماذا لا؟ يقع بيرشيك في منتجع جميرا القصر الفخم في دبي.

وتُعَد هذه البيتزا، المزينة بفطر ألبا والزعفران الكشميري وكافيار بيلوجا وكبد الإوز الفرنسي وفطر الموزاريلا النادر، مع رشة من الذهب الصالح للأكل، من أرقى الإبداعات الفاخرة.

بيتزا رويال 007

للاستمتاع ببيتزا 007 الملكية، ستحتاج إلى حساب مصرفي لا حدود له، تكريمًا لجيمس بوند، قام دومينيكو كرولا في مطعم هاجيس في جلاسكو بإعداد فطيرة فاخرة، مثالية لعميل سري، أو على الأقل مستعد لإنفاق مبلغ 4200 دولار.

وهذه التحفة الفنية التي يبلغ طولها 12 بوصة مزينة بالكافيار المنقوع في دوم بيرينيون، والسلمون المدخن الاسكتلندي الغني، والكركند المتبل، ولحم الغزال الطري، مع رقائق من الذهب صالحة للأكل، عيار 24 قيراطًا، وربما تكون هذه القطعة رائعة ومكلفة للغاية، لدرجة أن حتى بوند قد يرفض مشاركتها مع معجبيه العديدين.

بيتزا فافيتا

أشهر أنواع البيتزا في العالم، فهي باهظة الثمن، على شكل قلب، ولكن ما الذي يجعلها فريدة من نوعها؟.

بيتزا فافيتا تحتوي على قطع ألماس حقيقية، وهو ما يفسر سعرها، 8180 دولارا، كما أنها تقدم مع حلقة ألماس، وتحتوى على جراد البحر وشرائح اللحم والكافيار.

بيتزا 24 ك

سعر هذه البيتزا 24 ألف دولار، ويقدمها مطعم Industry Kitchen ، في مدينة نيويورك، وتحمل الرقم القياسي العالمي لأغلى بيتزا متاحة تجاريًا في موسوعة جينيس.

هذه البيتزا مكونة من عجينة سوداء، ومغطاة بمجموعة فاخرة من المكونات، مثل الكافيار الفاخر وجبن ستيلتون وكبد الإوز الفرنسي والكمأة البيضاء الرقيقة ورشة من ورق الذهب الصالح للأكل.

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