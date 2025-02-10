أكبر 5 قرى مهجورة في العالم.. تخفي أسرارا مدهشة

كتبت- أسماء العمدة:

شهدت الأرض على مر العصور العديد من المدن والقرى التي ازدهرت بالحياة ثم هجرها سكانها لأسباب مختلفة، لتتحول إلى مدن أشباح تثير الفضول والتساؤلات.

إليك بعض من أكبر 5 قرى مهجورة حول العالم وقصصها وفقًا لموقع timesofindia.

جزيرة هشيما، اليابان

كانت جزيرة هشيما منجمًا مزدهرًا للفحم، حيث وصل عدد سكانها في ذروته إلى حوالي 5,259 شخصًا في عام 1959، ومع ذلك، بعد إغلاق المنجم في عام 1974، تم إخلاء الجزيرة بالكامل، لتصبح مدينة أشباح مهجورة.

مدينة بريبيات، أوكرانيا

تأسست مدينة بريبيات لإيواء العاملين في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في عام 1986، وقعت كارثة تشيرنوبل الشهيرة، مما أدى إلى إجلاء جميع السكان البالغ عددهم حوالي 49,360 شخصًا، لتصبح المدينة منطقة محظورة مهجورة.

مدينة كراكو، إيطاليا

تأسست مدينة كراكو في القرن الثامن، وكانت مدينة مزدهرة في العصور الوسطى، ومع ذلك، تعرضت المدينة للعديد من الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، ما أدى إلى هجرة سكانها تدريجياً، وفي عام 1963، تم إجلاء آخر السكان، لتصبح المدينة مهجورة تمامًا.

مدينة روبي، الولايات المتحدة الأمريكية

كانت مدينة روبي مدينة تعدين مزدهرة في أواخر القرن التاسع عشر، إذ اشتهرت بإنتاج الذهب والفضة. ومع ذلك، بعد انخفاض إنتاج المعادن وإغلاق المنجم في أوائل القرن العشرين، تم إخلاء المدينة تدريجياً، لتصبح مدينة أشباح مهجورة.

مدينة ويتنوم، أستراليا

تأسست مدينة ويتنوم في عام 1946 كمدينة تعدين للأسبستوس. ومع ذلك، تبين أن الأسبستوس مادة سامة تسببت في العديد من المشاكل الصحية للسكان، في عام 1966، تم إغلاق المنجم، وغادر معظم السكان المدينة بحثًا عن عمل آخر، في عام 2007، اتخذت الحكومة الأسترالية خطوات لتقييد الوصول إلى المدينة وإزالتها من جميع الخرائط الرسمية بسبب التلوث.

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