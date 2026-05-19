واصلت أسعار الطماطم ارتفاعها في الأسواق، حتى وصل سعر الكيلو وفق متعاملين بالأسواق، إلى نحو 60 جنيها، ما انعكس بالتبعية على زيادة تكلفة طبق السلطة الذي يتربع على عرش الموائد المصرية.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي أحمد موسى إن أسعار الطماطم أصبحت مجنونة، موضحا: "سألت أحد زملائي عن أسعار الطماطم قال إنها بـ50 جنيه، وسألت في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "طبق السلطة اليوم بيكلف 100 جنيه.. كيلو الطماطم أغلى من كيلو الفراخ".

تكلفة طبق السلطة بعد ارتفاع أسعار الطماطم

وبحسب الأسعار المتداولة في سوق العبور، سجلت أسعار مكونات السلطة الأساسية بالكيلو كالتالي:

الطماطم: 60 جنيها

البصل الأبيض: 15 جنيها

الفلفل الحامي: 30 جنيها

الخيار البلدي: 30 جنيها

الجزر: 30 جنيها

الخس: 30 جنيها

الليمونة: 5 جنيهات

ومع احتساب أن طبق السلطة المتوسط يحتوي على نحو 100 جرام من كل مكون، تصبح التكلفة التقريبية كالتالي:

الطماطم: 6 جنيهات

البصل: 1.5 جنيه

الفلفل الحامي: 3 جنيهات

الخيار: 3 جنيهات

الجزر: 3 جنيهات

الخس: 3 جنيهات

الليمونة: 5 جنيهات

ليصل إجمالي تكلفة طبق السلطة إلى نحو 24.5 جنيه تقريبا، دون احتساب الزيت أو الخل أو الإضافات الأخرى، ما يرفع التكلفة النهائية للطبق في بعض المنازل والمطاعم.

اقرأ أيضا:

الطماطم بـ 50 والتفاح بـ 100جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة في أسيوط