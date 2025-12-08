شهد قضاء أفشين في ولاية قهرمان مرعش التركية واقعة مؤلمة، إذ أقدم رجل يدعى "نوح م." على إشعال النار في جسده أمام مبنى البلدية.

وكان الرجل، الذي يبلغ من العمر نحو أربعين عاما وأب لخمسة أطفال، قد ظهر قبل الحادث بلحظات في بث مباشر عبر هاتفه المحمول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا واضحا أنه يعيش حالة نفسية صعبة، إذ ظهرت الدموع على وجهه بينما كان يتحدث، وأكد خلال البث أنه تعرض للاعتداء بالضرب، وأن شكاواه المتكررة لم تلق أي تجاوب، ما جعله يشعر بالظلم والإهمال.

وخلال حديثه المتقطع الذي غلبت عليه نبرة الحزن، شكا "نوح م." من غياب الاهتمام بقضيته ومن تجاهل الجهات المسؤولة لمعاناته، معبرا عن إحباطه الشديد، وفجأة، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده وأشعل النار أمام المارة.

وفي ثوان قليلة، تصاعدت ألسنة اللهب حوله، ما أثار حالة من الذعر بين الموجودين، وسارع من كان بالقرب من مبنى البلدية لمحاولة إنقاذه، وتمكنوا من إخماد النيران بعد لحظات عصيبة عاشوها بصدمة كبيرة.

وأصيب "نوح م." بحروق مختلفة الخطورة، وتلقى إسعافا أوليا في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى، حيث تبين أن وضعه الصحي حرج للغاية، ونتيجة خطورة إصاباته، تقرر تحويله إلى ولاية شانلي أورفا لتلقي علاج متقدم، فيما يواصل الأطباء مراقبة حالته التي ما تزال تهدد حياته.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 5 çocuk babası Nuh Mercimek, belediyenin önünde kendisini ateşe verdi.



▪️Ağır yaralanan Mercimek'in hastanedeki tedavisi sürüyor



▪️Cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açan şahıs, darbedildiğini söyledihttps://t.co/ikJvkemk56 pic.twitter.com/N8yMEqy2oB — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) December 5, 2025 ">

اقرأ أيضا:

بدافع الغيرة من جمالها.. سيدة تنهي حياة ابنة أختها بطريقة صادمة

قابل للطي.. منزل متنقل ومقاوم للعوامل الجوية

سيارات بورش ورحلات لـ أحلى جزر العالم.. هكذا تكافئ شركة موظفيها المتميزين

"مليونير مزيف".. مشرد يوهم النساء بالثراء للاستيلاء على أموالهن

15 صورة مذهلة لـ بلدة تلقب بـ "عاصمة التوائم في العالم"

