واقعة صادمة.. حفرة عميقة تبتلع فتاة أمام المارة وهذا ما حدث لها (فيديو)

كتب : سيد متولي

10:30 م 08/12/2025

ابتلعت حفرة مغطاة بمياه الأمطار شابة كانت تمشي بمحاذاة طريق سريع في العاصمة الأردنية عمان، في واقعة أثار انتشار مقطع مصور لها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث في شارع الإذاعة والتلفزيون، حيث أدى غزارة الأمطار إلى طمس معالم الحفرة وجعلها تبدو جزءا من الطريق، ما جعل المارة غير منتبهين للخطر.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط الفتاة بشكل مفاجئ، بعدما تقدمت فوق بركة مياه ظنتها أرضا طينية عادية، في حين كانت تخفي تحتها حفرة عميقة لا يمكن تمييزها بالعين المجردة.

واندفع أحد الشبان الذي شاهد الواقعة نحو المكان، واستطاع سحب الفتاة بسرعة قبل أن تتعرض لإصابات خطرة أو تتفاقم حالتها.

كما أشار مستخدمون على الإنترنت إلى أن وجود حفر مماثلة على أطراف الأرصفة يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، إذ يمكن للتربة المشبعة بالماء أن تنهار تحت وزن الشخص بسهولة، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مشابهة.

#فيديو الأردن تدري… سقوط
فتاة في حفرة بشارع الإذاعة
والتلفزيون

المارة أنقذوها.. فتاة في
العاصمة الأردنية عمان
تسقط داخل حفرة مليئة
بمياه الأمطار، أثناء
مسيرها بالشارع.

#الظروف_الجوية#تدري #الأردن #عمان#الأمطار #أمطار_الأردن pic.twitter.com/NC2TtTIhNt

— تدري (@tadriuknow) December 7, 2025 ">

