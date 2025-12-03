5 دول ليس بها مطارات.. صور تكشف حياة سكانها





في عالم تنتشر فيه رحلات الطيران منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم، وتكاد تكون كل وجهة تقريبا بعيدة عن الحجز، قد يكون من المفاجئ معرفة أن هناك أماكن لا تزال خالية من المطارات.

وتعمل هذه الدول القليلة بكفاءة تامة بدون مطارات، بل إنها تستقبل الزوار بأعداد كبيرة كل عام، ولكن لا تهبط طائرة واحدة داخل حدودها، إليك نظرةً على خمس دول خالية من المطارات.

مدينة الفاتيكان

هذه الوجهة الجميلة والمشهورة لا تحتاج إلى مدرجات، إذ لا تكاد تتسع لموقف سيارات، تقع مدينة الفاتيكان بالكامل داخل روما، وتبلغ مساحتها أقل من نصف كيلومتر مربع، ما يجعل استكشافها سيرا على الأقدام أسهل من معظم الأحياء، عادة ما يسافر المسافرون جوا إلى مطار ليوناردو دا فينشي (فيوميتشينو) في روما، ثم يتوجهون سيرا على الأقدام أو برحلة قصيرة إلى الفاتيكان، بحسب تايمز أوف إنديا.

سان مارينو

سان مارينو، بلد خلاب لم يكن له مطار خاص به قط، تقع على قمة جبل صخري في وسط إيطاليا، بعد هبوطها في مطار ريميني الإيطالي، عادة ما يقود السياح سياراتهم أو يستقلون حافلة داخل هذه المنطقة المعزولة.

سان مارينو، رغم صغر مساحتها، من أقدم جمهوريات العالم، وشوارعها الحجرية وأبراجها التي تعود إلى العصور الوسطى تعيد الزوار إلى الماضي.

ليختنشتاين

تقع ليختنشتاين في موقع مثالي بين النمسا وسويسرا، وهي بعيدة كل البعد عن عالم الطيران، ما يعني عدم وجود مطارات لهبوط الطائرات، لا تبعد سوى ساعة واحدة بالسيارة أو القطار عن مطار زيورخ، أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، وبمجرد دخولك ليختنشتاين، سيكون لديك كل الوقت لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والقلاع الملكية والمجتمعات الجبلية.

أندورا

تقع أندورا في أعماق جبال البرانس، وهي وجهة أخرى خالية من المطارات، ويمكن القول إنها تستبدل المطارات بجبال خلابة ومنحدرات تزلج عالمية المستوى.

يصل المسافرون عادة عبر مطار برشلونة الإسباني أو مطار تولوز الفرنسي، ثم يستقلون حافلة خلابة تشق طريقها إلى هذه الدولة الصغيرة الشاهقة، كما تتوفر خدمة النقل بالطائرات المروحية لمن يرغبون في دخول أكثر إثارة، لا توجد مدرجات هنا، ولكن هناك وفرة من الثلوج ومراكز التسوق والمناظر البانورامية.

موناكو

لا تنخدع بهذه الإمارة الفخمة بيخوتها الفاخرة وفنادقها الفاخرة وحلبة سباقات الفورمولا 1 الشهيرة - فموناكو ليس بها مطار، يسافر المسافرون جوا إلى مطار نيس كوت دازور في فرنسا، ثم يقومون برحلة برية قصيرة، أو حتى بطائرة هليكوبتر، للوصول إلى شوارع موناكو المزدحمة بالميناء، إنها من الأماكن القليلة في العالم التي تستغرق فيها الرحلة من مدرج المطار إلى قاعة الكازينو أقل من نصف ساعة.



