إيران تتعهد بمواصلة دعم حزب الله "بحزم"

أكد كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، أن طهران "ستدعم بحزم" حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن ولايتي قوله لممثل حزب الله في طهران، عبد الله صفي الدين: "يلعب حزب الله، باعتباره أحد أهم ركائز جبهة المقاومة، دورًا أساسيًا في مواجهة الصهيونية".

وأضاف ولايتي، أمس الأحد: "ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيادة وأوامر المرشد الأعلى، دعم هذه المجموعة القيّمة والمتفانية على خطوط المقاومة الأمامية بكل حزم"، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتأتي تصريحات علي أكبر ولايتي في الوقت الذي يواجه فيه لبنان ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله.

ومؤخرًا، تعرض ولايتي لانتقادات حادة من لبنان بعدما قال في أواخر نوفمبر الماضي، إن "وجود حزب الله أكثر أهمية للبنان من الخبز اليومي".