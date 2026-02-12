إعلان

لوك جريء وأنيق.. إنجي علاء تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

12:15 ص 12/02/2026
    إنجي علاء (1)
    إنجي علاء (2)

خطفت الكاتبة إنجي علاء الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت إنجي بتوب أنيق باللون البني الداكن، ونسقت أسفله جيب قصير فوق الركبة بنقشة "الكاروهات"، ما منح اللوك طابعا جريئا.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون النيود.

واختارت إنجي تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى ساعة يد .

وفقا لموقع "verywellmind"، ارتداء اللون البني الداكن يمنح مرتديه مظهرا هادئا وأنيقا، كما أنه لون يزيد من شعورك بالثقة بالنفس، إضافة إلى يتناغم بشكل مثالي مع مكياج ألوان النيود، كما فعلت إنجي علاء.

