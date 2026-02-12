إعلان

الجيش الأمريكي ينشر صواريخ "باتريوت" متنقلة في قاعدة العديد القطرية

كتب : محمود الطوخي

12:40 ص 12/02/2026

أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت

كشفت صور الأقمار الاصطناعية عن استخدام الولايات المتحدة منصات إطلاق صواريخ متنقلة في قاعدة العديد القطرية وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، تزامنا مع تصاعد حدة التوترات مع إيران.

ووفقا لوكالة "رويترز" البريطانية، أظهر تحليل الصور أن القوات الأمريكية وضعت صواريخ "باتريوت" على شاحنات نقل تكتيكية ثقيلة بدلا من المنصات شبه الثابتة، مما يتيح نقلها وإعادة تموضعها بسرعة أكبر سواء للضرب أو للدفاع في حالة وقوع هجوم.

ويأتي هذا التحرك في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران على خلفية برامجها النووية والصاروخية، وتحذيرات الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة أمريكية في المنطقة حال الهجوم على الأراضي الإيرانية.

وأوضح ويليام جودهيند، محلل الصور في منظمة "كونتيستد جراوند"، أن المقارنة بين صوري يناير وفبراير تظهر تراكما عسكريا حديثا للطائرات والمعدات في المنطقة.

ورصدت الأقمار الاصطناعية، 10 أنظمة دفاع جوي من طراز" باتريوت" في حالة جاهزية على مركبات النقل في قاعدة العديد، إضافة إلى زيادة ملحوظة في طائرات الاستطلاع والتزويد بالوقود.

ولم تقتصر التعزيزات على قطر؛ حيث رُصدت في قاعدة "موفق" بالأردن 17 طائرة هجومية من طراز "إف-15-إي" و8 طائرات "ثندربولت"، إضافة إلى طائرات حرب إلكترونية لم تكن موجودة في يناير.

كذلك، سجلت الصور زيادة في النشاط الجوي بقواعد الأمير سلطان في السعودية، ودخان في سلطنة عُمان، ودييجو غارسيا في المحيط الهندي.

في المقابل، تواصل إيران تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، حيث رُصدت حاملة الطائرات المسيرة "آيريس شهيد باقري" بالقرب من بندر عباس، فيما تمتلك طهران مجمعات صواريخ ضخمة تحت الأرض في مواقع استراتيجية، مؤكدة تجديد مخزونها الصاروخي بعد مواجهات الصيف الماضي.

أمريكا إيران قاعدة العديد القطرية إسرائيل باتريوت

