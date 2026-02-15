إعلان

للنظر في طلب الرد.. إرجاء محاكمة 26 متهماً بقتل شخصين في قضية ثأر بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:55 م 15/02/2026

محاكمة تعبيرية

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13، اليوم الأحد، إحالة محاكمة 26 متهماً، التي راح ضحيتها أبناء عمومة هما محمد مسعود موسى محمد فضل وعامر عبدالعليم موسى محمد فضل، أثناء خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025، إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية للنظر في طلب الرد المقدم من محامي المجني عليهما.


كان المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، قد قرر إحالة 26 متهماً إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في جريمة قتل مروعة بإحدى قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تعود أحداثها إلى يوليو 2025.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الأول وحتى العاشر عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليهما، وأن الدافع وراء الجريمة كان الانتقام إثر خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين.

وأعد الجناة أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية وطبنجات" وأسلحة بيضاء، واستعانوا بالمتهم التاسع لرصد تحركات المجني عليهما، وفور وصول الإشارة بمرورهما، انقض المتهمون عليهما بوابل من الأعيرة النارية في المكان الذي أيقنوا مرورهما منه، ما أدى لوفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

شارك المتهمون من الخامس وحتى الثامن في شد أزر المنفذين بمسرح الواقعة، بينما تولى العاشر تأمين طريق الهرب.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة، حيث قاموا بتوفير الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم.

محكمة جنايات دمنهور محكمة استئناف الإسكندرية محافظة البحيرة

