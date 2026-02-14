مع اقتراب الاحتفال بيوم عيد الحب، يسعى كثيرون لقضاء أوقات رومانسية مميزة، لكن الأجواء لا تكون مثالية لدى الجميع، وفقا لتوقعات الأبراج، هناك أربعة أبراج عليهم الحذر والانتباه في علاقاتها العاطفية، تجنبا لخلافات تصل إلى الانفصال.

تحذيرات فلكية قبل عيد الحب

في هذا السياق، حذرت خبيرة الأبراج وفاء حامد، خلال استضافتها في برنامج الستات المذاع على قناة "النهار"، من هذا الأمر، حتى لا تتحول مناسبة عيد الحب إلى خلافات.

وأوضحت أن عيد الحب يتزامن هذا العام مع تغيرات فلكية مهمة، من بينها انتهاء دورة فلكية وبداية أخرى مع خروج كوكب زحل، إضافة إلى التأثر بكسوف الشمس في 17 فبراير.

الأبراج الأكثر عرضة للانفصال في عيد الحب

أشارت الخبيرة إلى أن مواليد بعض الأبراج يكونون أكثر عرضة لاضطرابات عاطفية خلال عيد الحب، ما يستدعي منهم توخي الحذر في التعامل مع شركائهم، حيث يواجهون مشكلات وخلافات مفاجئة، أو يكتشفون حقائق صادمة تتعلق بطبيعة العلاقة، أو الخيانة.

وأضافت أن هذه الفترة تتطلب الصبر والحكمة، إضافة إلى ضرورة إعادة تقييم الخطوات والقرارات المصيرية قبل الإقدام عليها.

وتشمل قائمة الأبراج الأكثر عرضة لهذه التحديات: برج السرطان، وبرج الجدي، وبرج العذراء.

أبراج تواجه صعوبة في الارتباط

كما لفتت إلى أن هناك أبراجا تعاني من صعوبة في الاستقرار أو الارتباط خلال هذه الفترة، أبرزها:

برج الدلو: يميل مولود الدلو إلى التردد ويفضل الحفاظ على مساحته الخاصة، ما يسبب سوء فهم مع الشريك.

برج القوس: سريع الانفعال، ويتخذ مواقف حادة دون تفكير كافٍ.

برج الحمل: معروف بطبعه الاندفاعي، الأمر الذي يوقعه في خلافات مفاجئة مع شريك الحياة.

