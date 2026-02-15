دفع حياته ثمنًا للنصيحة.. إحالة أوراق قاتل شقيقه بالمنصورة للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ وذلك بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا، إثر محاولة المجني عليه تقويم سلوك المتهم وثنيه عن تعاطي المواد المخدرة بنطاق مركز الجمالية. وقد حددت المحكمة جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين: رامي منصور عباس، وأحمد عبد الرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 7071 لسنة 2025 جنايات مركز الجمالية.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "باسم. ا. ش" إلى المحاكمة؛ لأنه في يوم 16 أكتوبر 2025، بدائرة مركز الجمالية، قتل شقيقه "وليد" عمدًا مع سبق الإصرار. وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من شقيقه بسبب ضيق ذرعه بمحاولات المجني عليه الدائمة لنصحه بالابتعاد عن المخدرات.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم استسلم لرغبة شيطانية، معتقدًا أن في قتل شقيقه "راحة لباله" ليمارس سوء مسلكه دون رقيب، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكينًا)، وانتظر سكون الليل وتوجه إلى مسكن شقيقه، وما إن ظفر به حتى كال له طعنة نافذة في صدره أودت بحياته.

كما شمل أمر الإحالة اتهام المتهم بحيازة جوهر "الحشيش" المخدر ونبات "الحشيش الجاف" بقصد التعاطي، فضلًا عن إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وقالت "شريهان رفعت"، زوجة المجني عليه، في شهادتها أمام النيابة، إن المتهم حضر إلى مسكنهما وادعى كذبًا أن زوجها يتجسس على هاتفه المحمول، وقبل أن يستوعب المجني عليه الموقف، استل المتهم سكينًا وسدد له طعنة سقط على إثرها غارقًا في دمائه.

من جانبه، أكد "محمد السيد شطا"، مدير مدرسة وشقيق الطرفين، أن المجني عليه كان دائم النصح للمتهم للابتعاد عن طريق الضياع، إلا أن الأخير اختار إنهاء حياة أخيه بدلاً من الاستجابة لنصحه.

وأيدت تحريات الرائد عمر الأمير، رئيس مباحث مركز شرطة الجمالية، الواقعة، مؤكدة أن الخلافات نشأت بسبب رغبة المجني عليه في إقصاء شقيقه عن تعاطي المواد المخدرة، مما دفع المتهم لتدبير الجريمة وتنفيذها بدم بارد.