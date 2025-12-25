أعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز عن تعديل جذري في سياساتها المتعلقة بالركاب ذوي الأوزان الكبيرة، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين المسافرين، فبعد سنوات من إتاحة مقعد إضافي دون تكلفة عند الحاجة، قررت الشركة إلزام هؤلاء الركاب بحجز مقعدين ودفع ثمنهما مسبقا.

وسيبدأ تنفيذ القواعد الجديدة في 27 يناير 2026، ضمن تغييرات شاملة على نظام الحجز، تتضمن تشديد شروط استرداد قيمة المقعد الثاني، بحيث يصبح الاسترداد محدودا وفي حالات استثنائية فقط، وفقا لصحيفة مترو.

وبحسب بيان رسمي للشركة، فإن أي راكب يحتاج إلى مساحة تتجاوز المقعد الواحد سيكون مطالبا بحجز مقعدين عند شراء التذكرة، ما يعني أن الأمر لن يعالج بعد الوصول إلى المطار كما كان في السابق.

وكان النظام القديم يمنح مرونة أكبر، إذ كان بإمكان المسافر إما شراء مقعد إضافي واستعادة قيمته لاحقا، أو طلب مقعد ثان مجانا في يوم الرحلة إذا توفرت المقاعد، أما الآن، فلن يسمح باسترجاع ثمن المقعد الثاني إلا إذا بقي أحد المقعدين شاغرا عند مغادرة الرحلة، مع شرط أن يكون المقعدان من نفس فئة الحجز.

هذا التغيير قوبل بانتقادات حادة من منظمات معنية بحقوق ذوي الأوزان الكبيرة، حيث وصفت الجمعية الوطنية لتقدم قبول الوزن الزائد (NAAFA) القرار بأنه يزيد الأعباء المالية ويجعل تجربة السفر أكثر تعقيدا.

وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية، تايجرس أوزبورن، أن ساوث ويست كانت تمثل خيارا مريحا لكثير من الركاب الذين يتجنبون الطيران خشية الإحراج أو التضييق، معتبرة أن السياسة الجديدة تحد من حرية التنقل لهذه الفئة.

ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، إذ أعلنت الشركة أيضا إنهاء نظام المقاعد المفتوحة الذي كان يسمح للركاب باختيار مقاعدهم بحرية عند الصعود إلى الطائرة، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من العملاء الدائمين الذين اعتادوا على هذا القدر من المرونة.

وأكدت الشركة في ختام بيانها أنها ستقوم بإبلاغ المسافرين الذين سبق لهم السفر معها بهذه التغييرات مسبقا، لضمان وضوح القواعد الجديدة والالتزام بها مستقبلا.

