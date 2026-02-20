إعلان

المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية

كتب : دينا خالد

06:35 م 20/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة "رويترز".

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية.

والرسوم الجمركية عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترامب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية وتسببت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية.

وكان من المتوقع أن تدر رسوم ترامب الجمركية على مدى العقد المقبل عائدات للولايات المتحدة بتريليونات الدولارات.

ولم تقدم إدارة ترامب بيانات عن تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 ديسمبر، لكن تقديرات خبراء في مبادرة نموذج بن-وارتون للموازنة خلصت إلى أن المبلغ الذي تم تحصيله من رسوم ترامب الجمركية بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية تجاوز 175 مليار دولار.

وبحسب رويترز، سيكون من الضروري على الأرجح رد هذا المبلغ مع صدور حكم المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية المفروضة بموجب ذلك القانون.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الرسوم الجمركية ترامب المحكمة العليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الإفطار.. 3 مشروبات عشبية تعزز المناعة
سفرة رمضان

بعد الإفطار.. 3 مشروبات عشبية تعزز المناعة
"اغتيال قادة وتغيير نظام".. رويترز تكشف ملامح خطة أمريكا "المتقدمة" لضرب
شئون عربية و دولية

"اغتيال قادة وتغيير نظام".. رويترز تكشف ملامح خطة أمريكا "المتقدمة" لضرب
ملعقة طحينة على الإفطار.. كيف تؤثر على جسمك في رمضان؟
سفرة رمضان

ملعقة طحينة على الإفطار.. كيف تؤثر على جسمك في رمضان؟
دار الإفتاء تعلن قيمة فدية الصيام في رمضان 2026 وتوضح أحكامها
فيديوهات رمضان

دار الإفتاء تعلن قيمة فدية الصيام في رمضان 2026 وتوضح أحكامها
رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات