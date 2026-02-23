إعلان

مصدر بالتعليم: إجراءات رادعة ضد الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:23 ص 23/02/2026

أرشيفية

كتب- أحمد الجندي:
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة للغاية للحد من الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشديد العقوبات على أي مخالفة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإجراءات لا تزال تحت التجهيز، وتهدف إلى تشديد العقوبات على أي مخالفة سواء داخل لجنة الامتحان أو خارجها، مؤكدًا أن العقوبات ستكون "رادعة جدًا جدًا" لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

القضاء على الغش بنسبة كبيرة

وأشار المصدر إلى أن العام الماضي شهد انضباطًا وكفاءة عالية في امتحانات الثانوية العامة، مع القضاء على الغش بنسبة كبيرة، وظهور النتائج قبل المدة المحددة بأيام، وهو ما يعكس تحسن جودة العملية التعليمية وكفاءة منظومة الامتحانات.


الجدير بالذكر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من ملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم.

وذكر المتحدث أن تم استعراض الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها، حيث أكد الرئيس أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.

