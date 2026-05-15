إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للمرحلتين الإعدادية والثانوية

كتب : أحمد الجندي

07:00 ص 15/05/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإجراءات أداء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بطلاب برنامج "أبناؤنا في الخارج" للصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، أنه تم بالفعل إتاحة الحسابات وكلمات المرور الخاصة بالطلاب على منصة الاختبارات الإلكترونية، بما يتيح لهم أداء الامتحانات وفقًا للجداول الرسمية المعلنة.

ووجهت الوزارة، نداءً عاجلًا إلى أولياء الأمور بضرورة الدخول على حساباتهم الرسمية عبر منصة "أبناؤنا في الخارج" من خلال الرابط التالي: https://sabroad.emis.gov.eg/Exams وذلك لاستلام بيانات أبنائهم الطلاب ومتابعة إجراءات أداء الامتحانات في المواعيد المحددة.

كما أشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بنظام الدمج في الصفوف ذاتها، سيتم إتاحة الاختبارات الخاصة بهم بصيغة PDF عبر نفس الرابط، على أن يتم أداء الامتحانات وفق الإجراءات المطبقة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الوزارة أن جميع الاختبارات ستُجرى وفق الضوابط والجدول الرسمي المعتمد، بما يضمن انتظام وسهولة أداء الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج.

