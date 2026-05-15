الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

22:00

ليفربول

مصر

19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

19:15

الفيحاء

التعاون

21:00

الرياض

نجوم تاريخيون.. أبرز صفقات الأهلي والإسماعيلي عبر التاريخ

كتب : نهي خورشيد

02:50 ص 15/05/2026 تعديل في 03:05 ص
    محمد بركات 2
    محمد بركات ومعوض
    محمد بركات وحسام البدري
    محمد بركات
    محمد بركات
    محمد بركات
    عماد النحاس وأبنائه (1)
    عبد الله السعيد رفقة تركي آل الشيخ وغالي وفتحي
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد لاعب الأهلي
    عبد الله السعيد
    عبد الله السعيد لاعب الأهلي
    عبد الله السعيد صانع ألعاب النادى الأهلى
    سيد معوض 4
    سيد معوض 3
    سيد معوض لاعب الإسماعيلي السابق
    سيد معوض
    سيد معوض
    سيد معوض: الأهلي كان رائعاً أمام إنبي وأشعر بالتحسن
    إسلام الشاطر 3_2
    إسلام الشاطر 1_1

كتب- نهى خورشيد:
تعيش جماهير كرة القدم المصرية حالة من الصدمة بعد الهبوط الرسمي للنادي الإسماعيلي إلى دوري القسم الثاني، وذلك عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الهبوط حدثاً تاريخياً، إذ يأتي بعد 68 عاماً من آخر مرة هبط فيها الدراويش إلى الدرجة الثانية خلال موسم 1957-1958.

أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الإسماعيلي إلى الأهلي

شهدت السنوات الماضية انضمام عدد كبير من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة مع النادي الأهلي
محمد بركات 2004 أحد أبرز أساطير الأهلي
عماد النحاس ركيزة دفاعية أساسية للأحمر
أحمد فتحي بعد العودة من الاحتراف الأوروبي
عبد الله السعيد
سيد معوض
أحمد حسن
إسلام الشاطر
خالد بيبو انضم في صفقة انتقال حر عام 2000

كم لاعب انتقل من الإسماعيلي إلى الأهلي؟

أبرم النادي الأهلي 8 صفقات مباشرة مع الإسماعيلي، من أبرزها:
عبد الله السعيد: مقابل 1 مليون دولار
شريف عبد الفضيل: مقابل 1.4 مليون دولار
محمود متولي: مقابل 650 ألف دولار
مروان محسن: مقابل 600 ألف دولار
إضافة إلى محمد عبد الله ومسعد عوض

انتقالات متبادلة بين الأهلي والإسماعيلي عبر التاريخ

وشهدت فترة منتصف التسعينيات وحتى نهاية الألفية الماضية انتقال متبادل بين الناديين بدأت بانتقال عدد من لاعبي الأهلي إلى الإسماعيلي أحمد سامي وأحمد رجب ومحمد شرف وأحمد سراج وسامي قمصان، ومجدي طلبة.

كم لاعب انتقل من الأهلي إلى الإسماعيلي؟

وفي المقابل، ضم الإسماعيلي لاحقاً مجموعة كبيرة من اللاعبين السابقين للنادي الأهلي، بلغ عددهم 26 لاعباً، ومن أبرزهم:
أحمد سامي، أحمد رجب، أحمد سراج، سامي قمصان، محمد شرف، مجدي طلبة، روبرت أكوري، هاني سعيد، إبراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد عبد ربه، أحمد سمير فرج، رامي عادل عبد الهادي، محمد جودة، عصام الحضري، محمد إبراهيم حجازي "ماندو"، أحمد صلاح حسني، أحمد أبو مسلم، أحمد صديق، أحمد العش، محمود شيكو، عبد السلام بن جلون، عفروتو، أمير سعيد، كريم بامبو.

"علمتوها الشقاوة".. صور نادرة لـ ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها والجمهور يعلق

تنظيم الاتصالات: إطلاق شريحة الطفل قريبًا.. والأسعار لن تختلف كثيرًا
لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
لغز الجثة مقطوعة الرأس في العياط.. "مقبرة أثرية" تكشف أسرار الجريمة

