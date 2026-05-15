كتب- نهى خورشيد:

تعيش جماهير كرة القدم المصرية حالة من الصدمة بعد الهبوط الرسمي للنادي الإسماعيلي إلى دوري القسم الثاني، وذلك عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الهبوط حدثاً تاريخياً، إذ يأتي بعد 68 عاماً من آخر مرة هبط فيها الدراويش إلى الدرجة الثانية خلال موسم 1957-1958.

أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الإسماعيلي إلى الأهلي

شهدت السنوات الماضية انضمام عدد كبير من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة مع النادي الأهلي

محمد بركات 2004 أحد أبرز أساطير الأهلي

عماد النحاس ركيزة دفاعية أساسية للأحمر

أحمد فتحي بعد العودة من الاحتراف الأوروبي

عبد الله السعيد

سيد معوض

أحمد حسن

إسلام الشاطر

خالد بيبو انضم في صفقة انتقال حر عام 2000

كم لاعب انتقل من الإسماعيلي إلى الأهلي؟

أبرم النادي الأهلي 8 صفقات مباشرة مع الإسماعيلي، من أبرزها:

عبد الله السعيد: مقابل 1 مليون دولار

شريف عبد الفضيل: مقابل 1.4 مليون دولار

محمود متولي: مقابل 650 ألف دولار

مروان محسن: مقابل 600 ألف دولار

إضافة إلى محمد عبد الله ومسعد عوض

انتقالات متبادلة بين الأهلي والإسماعيلي عبر التاريخ

وشهدت فترة منتصف التسعينيات وحتى نهاية الألفية الماضية انتقال متبادل بين الناديين بدأت بانتقال عدد من لاعبي الأهلي إلى الإسماعيلي أحمد سامي وأحمد رجب ومحمد شرف وأحمد سراج وسامي قمصان، ومجدي طلبة.

كم لاعب انتقل من الأهلي إلى الإسماعيلي؟

وفي المقابل، ضم الإسماعيلي لاحقاً مجموعة كبيرة من اللاعبين السابقين للنادي الأهلي، بلغ عددهم 26 لاعباً، ومن أبرزهم:

أحمد سامي، أحمد رجب، أحمد سراج، سامي قمصان، محمد شرف، مجدي طلبة، روبرت أكوري، هاني سعيد، إبراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد عبد ربه، أحمد سمير فرج، رامي عادل عبد الهادي، محمد جودة، عصام الحضري، محمد إبراهيم حجازي "ماندو"، أحمد صلاح حسني، أحمد أبو مسلم، أحمد صديق، أحمد العش، محمود شيكو، عبد السلام بن جلون، عفروتو، أمير سعيد، كريم بامبو.

