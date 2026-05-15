نجوم تاريخيون.. أبرز صفقات الأهلي والإسماعيلي عبر التاريخ
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
كتب- نهى خورشيد:
تعيش جماهير كرة القدم المصرية حالة من الصدمة بعد الهبوط الرسمي للنادي الإسماعيلي إلى دوري القسم الثاني، وذلك عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
ويعد هذا الهبوط حدثاً تاريخياً، إذ يأتي بعد 68 عاماً من آخر مرة هبط فيها الدراويش إلى الدرجة الثانية خلال موسم 1957-1958.
أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الإسماعيلي إلى الأهلي
شهدت السنوات الماضية انضمام عدد كبير من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة مع النادي الأهلي
محمد بركات 2004 أحد أبرز أساطير الأهلي
عماد النحاس ركيزة دفاعية أساسية للأحمر
أحمد فتحي بعد العودة من الاحتراف الأوروبي
عبد الله السعيد
سيد معوض
أحمد حسن
إسلام الشاطر
خالد بيبو انضم في صفقة انتقال حر عام 2000
كم لاعب انتقل من الإسماعيلي إلى الأهلي؟
أبرم النادي الأهلي 8 صفقات مباشرة مع الإسماعيلي، من أبرزها:
عبد الله السعيد: مقابل 1 مليون دولار
شريف عبد الفضيل: مقابل 1.4 مليون دولار
محمود متولي: مقابل 650 ألف دولار
مروان محسن: مقابل 600 ألف دولار
إضافة إلى محمد عبد الله ومسعد عوض
انتقالات متبادلة بين الأهلي والإسماعيلي عبر التاريخ
وشهدت فترة منتصف التسعينيات وحتى نهاية الألفية الماضية انتقال متبادل بين الناديين بدأت بانتقال عدد من لاعبي الأهلي إلى الإسماعيلي أحمد سامي وأحمد رجب ومحمد شرف وأحمد سراج وسامي قمصان، ومجدي طلبة.
كم لاعب انتقل من الأهلي إلى الإسماعيلي؟
وفي المقابل، ضم الإسماعيلي لاحقاً مجموعة كبيرة من اللاعبين السابقين للنادي الأهلي، بلغ عددهم 26 لاعباً، ومن أبرزهم:
أحمد سامي، أحمد رجب، أحمد سراج، سامي قمصان، محمد شرف، مجدي طلبة، روبرت أكوري، هاني سعيد، إبراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد عبد ربه، أحمد سمير فرج، رامي عادل عبد الهادي، محمد جودة، عصام الحضري، محمد إبراهيم حجازي "ماندو"، أحمد صلاح حسني، أحمد أبو مسلم، أحمد صديق، أحمد العش، محمود شيكو، عبد السلام بن جلون، عفروتو، أمير سعيد، كريم بامبو.
اقرأ أيضًا:
كيف يجهز معتمد جمال اللاعبين لكل الاحتمالات قبل نهائي الكونفدرالية؟