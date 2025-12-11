بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن هناك حالة ندرة واضحة في أعداد الحمير خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى تصدير جلود الحمير إلى الصين، والتي تعتبر أكبر دولة مستوردة لهذه الجلود من مصر.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

أضاف نقيب البيطريين أن تصدير الجلود للصين أدى إلى ندرة في الحمير، قائلًا: "بعض الناس بتاخد الحمير تسلخ الجلد وترمي الجثة في أي مكان".

وعلق "حسن" على ملف الرقابة على تصدير الجلود، قائلًا: "مش شايف فيه رقابة معينة بتتحط على هذا الموضوع، وده محتاج إعادة نظر فيه".