إعلان

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

كتب : محمد أبو بكر

05:03 م 11/12/2025

مجدي حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن هناك حالة ندرة واضحة في أعداد الحمير خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى تصدير جلود الحمير إلى الصين، والتي تعتبر أكبر دولة مستوردة لهذه الجلود من مصر.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

أضاف نقيب البيطريين أن تصدير الجلود للصين أدى إلى ندرة في الحمير، قائلًا: "بعض الناس بتاخد الحمير تسلخ الجلد وترمي الجثة في أي مكان".

وعلق "حسن" على ملف الرقابة على تصدير الجلود، قائلًا: "مش شايف فيه رقابة معينة بتتحط على هذا الموضوع، وده محتاج إعادة نظر فيه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي حسن نقيب البيطريين الحمير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟