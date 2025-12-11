إعلان

تعافي وزير الشؤون النيابية من وعكة صحية.. وعودته لاجتماعات الحكومة

كتب : نشأت علي

05:00 م 11/12/2025

وزير الشؤون النيابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، ترحيبًا من رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بعودة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، للمشاركة في اجتماعات الحكومة بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وحرص عدد من وزراء الحكومة على الترحيب بالمستشار محمود فوزي، الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا استدعت مكوثه للراحة لمدة تجاوزت 30 يومًا، وهو ما أدى إلى غيابه عن اجتماعات مجلس الوزراء خلال تلك الفترة.

وحرصت وزارة الشؤون النيابية خلال الفترة الماضية، على توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال إصدار عدد من الإنفوجرافات التي تتضمن طريقة التصويت الصحيح في العملية الانتخابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الشؤون النيابية وعكة صحية اجتماعات الحكومة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟