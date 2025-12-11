تعافي وزير الشؤون النيابية من وعكة صحية.. وعودته لاجتماعات الحكومة

شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، ترحيبًا من رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بعودة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، للمشاركة في اجتماعات الحكومة بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وحرص عدد من وزراء الحكومة على الترحيب بالمستشار محمود فوزي، الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا استدعت مكوثه للراحة لمدة تجاوزت 30 يومًا، وهو ما أدى إلى غيابه عن اجتماعات مجلس الوزراء خلال تلك الفترة.

وحرصت وزارة الشؤون النيابية خلال الفترة الماضية، على توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال إصدار عدد من الإنفوجرافات التي تتضمن طريقة التصويت الصحيح في العملية الانتخابية.