دون 16 عاما.. دولة تطبق رسميا حظر السوشيال ميديا على الأطفال

كتب- أحمد الضبع

دخل قرار حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاما في أستراليا حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الماضي، لتصبح أستراليا أول دولة في العالم تطبق هذا الإجراء الصارم، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على المنصات الرقمية.

حظر يشمل كبرى المنصات وعقوبات مشددة

ويشمل القرار منصات تيك توك، ويوتيوب التابع لشركة ألفابت، إضافة إلى إنستغرام وفيسبوك المملوكتين لشركة ميتا، إلى جانب منصات أخرى. وألزمت الحكومة أكبر عشر منصات اجتماعية بمنع وصول الأطفال إلى خدماتها، تحت طائلة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ورغم الانتقادات الواسعة من شركات التكنولوجيا الكبرى ونشطاء حرية التعبير، رحب عدد كبير من أولياء الأمور والمنظمات المدافعة عن حقوق الطفل بالقرار، معتبرين أنه خطوة ضرورية للحد من تأثير المحتوى الضار على صحة الأطفال وسلامتهم النفسية.

ويمثل الحظر بداية تجربة عملية غير مسبوقة ستراقبها حكومات عديدة حول العالم، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الدور الذي تلعبه المنصات الاجتماعية في مشكلات تتعلق بالصحة النفسية للمراهقين، بما في ذلك اضطرابات صورة الجسد والأفكار الانتحارية.

وتدرس دول مثل الدنمارك وماليزيا وعدد من الولايات الأميركية اتخاذ خطوات مشابهة، خصوصاً بعد الوثائق المسربة من شركة ميتا قبل أربعة أعوام، والتي كشفت علم الشركة بتأثيرات منصاتها السلبية على المراهقين رغم إنكارها ذلك علناً.

آليات التطبيق وتحديات الامتثال

وقالت الحكومة إن قائمة المنصات المشمولة بالحظر ستبقى خاضعة للتحديث مع ظهور تطبيقات جديدة تجذب الأطفال والمراهقين.

وبينما أكدت معظم الشركات التزامها باستخدام تقنيات تقدير العمر- واء عبر تحليل النشاط الرقمي أو فحص صورة شخصية أو التحقق من وثائق الهوية- رفضت منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك الامتثال الكامل للقواعد الجديدة.

وترى شركات التكنولوجيا أن القرار يحدّ من نمو قاعدة مستخدميها مستقبلا، في وقت تشير فيه الدراسات إلى تباطؤ عدد المستخدمين وتراجع متوسط الوقت الذي يقضونه على المنصات.

وبحسب البيانات الحكومية، كان نحو 86% من الأطفال الأستراليين بين 8 و15 عاما يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي قبيل دخول الحظر حيز التنفيذ.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه