قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

كتب : مصراوي

04:57 م 11/12/2025

النائب أحمد جعفر

كتب- عمرو صالح:

توفي، اليوم الخميس، النائب أحمد السيد عبد العال، وشهرته أحمد جعفر، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة حدائق القبة، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت دخوله جولة الإعادة على مقعد الدائرة.

وكتب نصر محمد، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. بقلوب يعتصرها الألم فقدت حدائق القبة رجلًا بألف رجل. البقاء والدوام لله.. وفاة النائب أحمد جعفر".

وكان جعفر قد خاض الجولة الأولى من الانتخابات ضمن الدائرة ذاتها، وانتهت عمليات الفرز بالحصر العددي المبدئي الذي أظهر دخوله جولة الإعادة بعد حصوله على 9579 صوتًا.

وكان من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدائرة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، بين النائب أحمد جعفر والمرشح المستقل سعيد الوسيمي.

