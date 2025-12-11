إعلان

وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم

كتب : محمد أبو بكر

05:08 م 11/12/2025
    فعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم (4)
    فعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم (3)
    فعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم (1)
    فعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم (6)
    فعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم (5)
    فعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم (7)

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد الوزير، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، خلال كلمته، أن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.

وتقدم ذوو الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم. كما وجَّه الوزير المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

