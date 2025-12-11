"قيء ديناصور" يكشف سرا مدفونا منذ 110 ملايين سنة

كتب- أحمد الضبع:

تمكن فريق من الباحثين في البرازيل، من اكتشاف نوع جديد من الزواحف الطائرة المعروفة بـ"التيروصورات" داخل قيء ديناصور، ما كشفت عن أسرار لم ترصد من قبل.

ترجع الواقعة إلى نحو 110 ملايين سنة، حين ابتلع ديناصور مفترس من فصيلة تشبه السبينوصور، زواحف طائرة صغيرة كانت تتغذى بالترشيح من المياه، ثم لم يستطع هضم عظامها الرفيعة الحادة، فقام بلفظها كتلة واحدة، كما تفعل البوم اليوم عندما تقذف كرات من العظام والشعر، وفقا لموقع "ناشونال جيوغرافيك".

وتحت طبقات الترسيب، تحجرت الكتلة، وبداخلها بقايا الفك والأسنان لتيروصور لم يسبق أن عرفه العلماء، وعندما فحصته عالمة الحفريات ألين جيلاردي وفريقها، اكتشفوا أن العظام تعود لنوع جديد أُطلق عليه اسم

Bakiribu waridza.

ووصفت "جيلاردي" الاكتشاف بأنه دليل سلوكي مباشر على تفاعل مفترس مع فريسته، وهو ما يطلق عليه علميا "حفرية قيء".

لماذا تبدو العظام "مهرسة"؟

وأضافت أن شكل الحفرية جعلهم يلقبونها سريعا بـ"البارد العصيدة" بسبب تفتت العظام واختلاطها بقطع أسماك داخل الكتلة، مشيرة إلى أن تحليل الطبقات وكمية التفتت كشف أن الكتلة خرجت من جوف حيوان مفترس قبل أن تتحجر.

وأوضحت خبيرة الحفريات ستيفاني درامهيلر، من جامعة تينيسي، أن العظام تحمل آثار مرورها عبر الجهاز الهضمي، مثل التآكل الحمضي والضغط الميكانيكي، لكنها رغم ذلك احتفظت بقدر كاف من التفاصيل لتحديد النوع.

أهمية قيء الديناصورات في فهم الماضي

لو لم يطرد التيروصور بهذه الطريقة، لربما ما عثر العلماء عليه أبدا، فهذه الحفريات دليل مباشر على علاقات الافتراس والتغذية في العصور السحيقة، وهو نوع من المعلومات يصعب جدا العثور عليه في السجل الأحفوري.

العلماء يسمون هذه البقايا "برومالايتس" وهي تشمل كل ما يخرج من الحيوانات، من القيء حتى البراز المتحجر، الذي درس العلماء أهميته منذ القرن الـ19.

