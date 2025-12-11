إعلان

محافظ سوهاج: انتظام التصويت بالبلينا في ثانِ أيام انتخابات النواب دون عوائق

كتب : مصراوي

03:53 م 11/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة بمركز ومدينة البلينا من قبل محكمة القضاء الإداري تسير بانتظام في يومها الثاني، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوحدة التحكم والسيطرة بالديوان العام لم تتلقى أي شكاوى تخص العمل باللجان الفرعية بنطاق الدائرة، والتي تتم المنافسة فيها على مقعدين انتخابيين يتنافس للفوز بهما 20 مرشحا، فيما يبلغ إجمالي من لهم حق التصويت 354 ألف 447 ناخب وناخبة موزعين على 55 لجنة فرعية .

وأكد "سراج" أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الثاني من خلال رئيس المركز ونوابه وفرق الطوارئ، للتأكد من انتظام التصويت داخل جميع اللجان، مع الالتزام الكامل بالحياد وتطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب من ساحات لانتظار الناخبين، و تمركز سيارات الاسعاف، ورفع الإشغالات بنطاق اللجان والمقرات، و توفير كراسي متحركة، و فرق عمل لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

ودعا محافظ سوهاج أهالي الدائرة إلى المشاركة الواعية والإيجابية، مؤكدًا أن الإقبال يعكس حرص أبناء سوهاج على دعم الاستحقاقات الدستورية، مشددًا أن أعمال المتابعة ستظل مستمرة حتى نهاية التصويت وبدء عملية الفرز وفق الإجراءات المقررة .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح سراج سوهاج انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟