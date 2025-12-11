قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة بمركز ومدينة البلينا من قبل محكمة القضاء الإداري تسير بانتظام في يومها الثاني، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوحدة التحكم والسيطرة بالديوان العام لم تتلقى أي شكاوى تخص العمل باللجان الفرعية بنطاق الدائرة، والتي تتم المنافسة فيها على مقعدين انتخابيين يتنافس للفوز بهما 20 مرشحا، فيما يبلغ إجمالي من لهم حق التصويت 354 ألف 447 ناخب وناخبة موزعين على 55 لجنة فرعية .

وأكد "سراج" أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الثاني من خلال رئيس المركز ونوابه وفرق الطوارئ، للتأكد من انتظام التصويت داخل جميع اللجان، مع الالتزام الكامل بالحياد وتطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب من ساحات لانتظار الناخبين، و تمركز سيارات الاسعاف، ورفع الإشغالات بنطاق اللجان والمقرات، و توفير كراسي متحركة، و فرق عمل لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

ودعا محافظ سوهاج أهالي الدائرة إلى المشاركة الواعية والإيجابية، مؤكدًا أن الإقبال يعكس حرص أبناء سوهاج على دعم الاستحقاقات الدستورية، مشددًا أن أعمال المتابعة ستظل مستمرة حتى نهاية التصويت وبدء عملية الفرز وفق الإجراءات المقررة .