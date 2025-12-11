البيئة تكشف حجم وعمر "تمساح الشرقية".. تفاصيل اصطياده

تمكنت فرق وزارة البيئة ومحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، من ضبط تمساح صغير بطول يتراوح بين 90 سم ومتر داخل مصرف صحي وزراعي بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، بعد خمسة أيام متواصلة من عمليات البحث والتمشيط التي شاركت فيها عدة جهات تنفيذية.

وقال الدكتور إكرامي الإباصيري، مدير عام المحميات الطبيعية للمنطقة الجنوبية بجهاز شؤون البيئة، إن التحرك الميداني بدأ فور تلقي بلاغات الأهالي واستغاثاتهم بشأن ظهور تمساح في مياه المصرف، موضحًا أن فريقًا من الوزارة انضم في اليوم التالي للبلاغات إلى اللجنة المشكلة من محافظة الشرقية بتوجيه من المحافظ المهندس حازم الأشموني، لتقديم الدعم الفني وضمان سرعة ضبط الحيوان والتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى.

وأضاف الأباصيري أن فرق البيئة والشرطة والإنقاذ النهري والصيادين والري والزراعة والطب البيطري عملت بشكل متواصل لرصد حركة التمساح الذي شوهد في يوم وصول اللجان، لافتًا إلى أن طبيعة المصرف—الذي يبلغ عرضه 39 مترًا وعمقه بين 3 و5 أمتار ويمتلئ بالنباتات والبوص جعلت عمليات التتبع معقدة.

وأوضح أنه بعد سبعة أيام من تمشيط المنطقة تم تحديد موقع التمساح الذي كان قد تحرك داخل نطاق محدود، وتم اصطياده فجر اليوم بنجاح، قبل تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة بلبيس وعرضه على النيابة المختصة التي ستحدد الجهة التي سيُنقل إليها.

وأكد مدير المحميات أن التمساح لا يتجاوز عمره العامين، ورجّح أن يكون قد هرب من أحد الأهالي أو جرى التخلص منه، باعتبار أن بيئته الطبيعية هي بحيرة ناصر في أسوان، مشددًا على أن تداول أو بيع أو اقتناء التماسيح يعد مخالفة قانونية، وأن مصر ملتزمة باتفاقيات دولية لحماية هذا النوع من الانقراض.

وأشار الأباصيري إلى أن السوشيال ميديا ساهمت في تضخيم الموقف وإثارة القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن عمليات التمشيط ما زالت مستمرة للتأكد من خلو المصرف من أي تماسيح أخرى، رغم عدم ثبوت صحة ما تردد عن وجود أكثر من تمساح.