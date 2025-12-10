تجربة استرخاء ممتعة عمرها 700 عام.. ما قصة حمام التلات؟

حمام التلات من أهم المعالم التراثية في القاهرة، وتاريخه يمتد لمئات السنين، ويمنح الزوار تجربة استرخاء ممتعة بعد ضغوط الحياة اليومية.

تاريخ حمام التلات

في هذا الصدد، أوضح الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، الدكتور أحمد عامر، أن حمام التلات يعود إلى عهد المماليك منذ نحو 700 عام.

وأضاف لـ"مصراوي" أن المبنى أُنشئ كحمام شعبي في عهد والي مصر عمرو بن العاص، وانتشرت مثل هذه الحمامات بشكل واسع في العهد العثماني، المعروف بالعصر الذهبي للحمامات الشعبية.

وأشار إلى أن الناس كانوا يسافرون لمسافات طويلة لزيارة هذه الحمامات من أجل الاستحمام والاسترخاء والتخلص من التعب، ما يعبر عن المقولة الشهيرة: "دخول الحمام مش زي خروجه".

الموقع والفروع

يقع حمام التلات وسط حواري بولاق أبو العلا، خلف ورش السبتية وسوق العصر، ويضم الحمام فرعين مشهورين هما "عوكل" و"مشمش"، ويقعان في أزقة وشوارع منطقة الوكالة.

زيارات المشاهير

زار حمام التلات العديد من الشخصيات المشهورة في مصر، مثل الرياضي طاهر أبو زيد، والفنان مصطفى حشيش، وعمرو عبد العزيز، بالإضافة إلى الفنانة سوسن بدر، ما يوضح أهميته ومكانته في حياة المصريين عبر السنين.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه









