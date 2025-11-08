نجا عشرات الأشخاص بأعجوبة من كارثة في محطة وقود بشمال شرق البرازيل، بعد اندلاع انفجار هائل ناجم عن إشعال سيجارة قرب مضخة بنزين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" وقعت الحادثة عندما أسقط أحد الزبائن عود ثقاب أثناء إشعال سيجارة بالقرب من مضخة الوقود، تسبب في تحول المكان إلى كرة لهب ارتفعت في الهواء وخلفت حالة فزع وهروب بين المتواجدين.

كان الانفجار على مسافة قريبة من سائق شاحنة يقوم بتزويدها بالديزل وبالقرب من دراجة نارية، ما زاد من خطورة المشهد وإمكانية امتداد الحريق إلى مركبات أخرى.

ورغم عنف الانفجار، لم تسجل إصابات بشرية، إذ تدخل موظف بالمحطة بسرعة مستخدما مطفأة حريق وتمكن من إخماد النيران قبل أن تنتشر وتتحول إلى كارثة مروعة.

وكانت إدارة المحطة قد نبهت مسبقا الزبائن بوجوب الابتعاد من محيط الشاحنة أثناء عمليات التزود بالوقود كإجراء احترازي.

ونالت الحادثة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث أدان مدونون تصرف الرجل ووصفوه بأنه تهور كاد يودي بحياة المارة والموظفين، واعتبر البعض أن مثل هذا التصرف يستدعي عقوبات رادعة لردع السلوكيات الخطيرة في محطات الوقود.

