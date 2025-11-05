خلل تقني يحول رواتب 34 موظف لحساب عامل واحد.. لن تتوقع رد فعله

يواجه عامل مصنع في مدينة خانتي مانسيسك الروسية دعوى قضائية من قبل شركته، وذلك لرفضه إعادة مبلغ مالي يتجاوز 87 ألف دولار أمريكي تم تحويله إلى حسابه عن طريق الخطأ.

ويرجع هذا التحويل الكبير والمفاجئ إلى خلل في برنامج كمبيوتر خاص بالشركة، وفق ما كشف موقع "odditycentral".

وعندما تلقى عامل المصنع الروسي فلاديمير ريتشاجوف إشعارا من تطبيقه المصرفي بالمبلغ لم يصدق عينيه.

وكان فلاديمير يتوقع استلام مبلغ 581 دولارا أمريكيا كأجر إجازة مستحق له، فوجئ بتحويل مكافأة ضخمة وغير متوقعة إلى حسابه، بلغت قيمتها 87,000 دولار أمريكي.

وبالرغم من ذلك، إلا أن فرحته بالثراء لم تدم طويلا، إذ سرعان ما بدأ يتلقى مكالمات هاتفية من قسم المحاسبة تخبره بتحويل مبلغ 7 ملايين روبل إليه بالخطأ، وأنه مضطر لإعادته، وبعد تفكير طويل رفض إعادة المبلغ.

وقال ريتشاجوف: " بعد البحث وجدت أنه إذا كان خطأ فنيا، فالأمر متروك لي لإعادته، ولكن إذا كان خطا في الفاتورة، فأنا ملتزم بإعادته، ولكني علمت أنه خطأ فني، لذا قررت الاحتفاظ بالمال".

ووفقا لوثائق المحكمة التي قدمها صاحب عمل الرجل، كان المبلغ مخصصا لدفع رواتب 34 موظفا في فرع مختلف تماما.

ولكن بسبب خلل برمجي، تم تحويل المبلغ عن طريق الخطأ إلى ريتشاجوف، ولكن أوضح فلاديمير أن مطالبات شركته بإعادة الأموال سرعان ما تحولت إلى تهديدات، فاستخدم ثروته الجديدة لشراء سيارة جديدة والانتقال إلى مدينة أخرى مع عائلته.

وبينما كان ريتشاجوف وعائلته في طريقهم إلى منزلهم الجديد، ربما يكون قد تم شراؤه باستخدام المبلغ المحول عن طريق الخطأ، بادرت الشركة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

وقدم صاحب العمل شكوى ضده، واتهموه بالاحتيال، ولكن الاتهامات تم رفضها بسرعة بسبب عدم وجود أدلة.

ولم تتنازل الشركة عن مبلغ الـ 87,000 دولار الذي حول إلى فلاديمير ريتشاجوف عن طريق الخطأ، بل تحول الأمر إلى معركة قضائية مطولة.

وأيدت المحكمة موقف صاحب العمل، لكن طعن فلاديمير في القرار أمام المحكمة العليا، حيث قبلت القضية للنظر فيها وحتى الآن لا يزال التحقيق جاري.