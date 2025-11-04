بدأ بـ"جنازة".. ما قصة عيد الحب المصري؟

يحتفل المصريون اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من نوفمبر 2025 بعيد الحب، وهو احتفال ينفرد به المصريين، خلافًا لعيد الحب العالمي الذي يوافق الاحتفال به الرابع عشر من فبراير من كل عام.

بداية الاحتفال بعيد الحب المصري

بدأ الاحتفال بعيد الحب المصري عام 1988، على يد الصحفي مصطفى أمين.

قصة عيد الحب المصري

قرر مصطفى أمين نشر فكرة الاحتفال بعيد الحب في صحيفة "أخبار اليوم"، وأن يضم اليوم الاحتفاء بالأصدقاء والعشاق والعائلة ولا يقتصر على العشاق فقط.

جنازة وراء الاحتفال بعيد الحب المصري

بدأ الفكرة عندما كان مصطفى أمين يمر في حي السيدة زينب، فوجد نعشًا بداخله "ميت"، لا يسير وراءه سوى 3 رجال فقط، ليندهش من المشهد، فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتى وإن كان الميت لا يعرفه أحد.

فسأل أحد المارة عن الرجل المتوفى، فقالوا له إنه عجوز، كان في العقد السابع من عمره، ولكنه لم يكن هناك أحد يحبه، فقرر أمين تدشين يوم للحب في مصر، ومن هنا جاءت التسمية.

طريقة الاحتفال بعيد الحب المصري

يحتفل المصريون بعيد الحب المصري، بالتنزه في بعض الأماكن كالحدائق، إذ يطغى اللون الأحمر على محال الهدايا.