إعلان

أجمل غروب شمس يمكن أن تراه على هذه الجزيرة حول العالم (صور)

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 م 03/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أجمل غروب شمس يمكن أن تراه على هذه الجزيرة حول العالم
  • عرض 5 صورة
    أجمل غروب شمس يمكن أن تراه على هذه الجزيرة حول العالم
  • عرض 5 صورة
    أجمل غروب شمس يمكن أن تراه على هذه الجزيرة حول العالم
  • عرض 5 صورة
    أجمل غروب شمس يمكن أن تراه على هذه الجزيرة حول العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إذا كنت تبحث عن لحظةٍ من الصفاء الطبيعي، حيث تختفي الشمس خلف مياهٍ فيروزية وسماءٍ ملونة، فإن جزر المالديف هي خيار مثالي.

هناك، الغروب ليس مجرد نهاية لنهار، بل بداية لتجربة وذكرى لا تُمحى من الذاكرة.

إذا كنت من محبي عالم الطبيعة؛ فإننا نستعرض في هذا التقرير أبرز الجزر التي تتميز بالطبيعة الساحرة والخلابة، وفق ما جاء في" maldivesmagicvibes".

لماذا تُعد جزر المالديف من أجمل أماكن الغروب؟

تقع جزر المالديف في المحيط الهندي، وتتميز بموقعٍ جغرافي يُتيح خطّ أفقٍ مفتوحاً بلا عوائق، ما يجعل غروب الشمس يظهر في أبهى أشكاله.

وبحسب Maldives Tourism، فإن موقع الجزر وقُربه من خط الاستواء يُعززان تجربة غروب لا تُنسى.

ما الذي يجعل المشهد فريداً؟

انعكاس المياه: يعكس سطح المحيط الهادئ الألوان المتغيّرة للسماء، وينشئ صورة مزدوجة مذهلة.

الألوان الحارة والنقية: بفضل انعدام التلوث الجوي نسبياً، تُرى ألوان الغروب بوضوح وامتداد.

الموقع المفتوح والهدوء: عدم وجود منازع جبلية أو حضرية كبيرة أمام الأفق يجعل المشهد خالصاً.

وقت الغروب في المالديف

تنخفض الشمس فوق المحيط الهندي، وتُضيء السماء والمياه بألوان ذهبية وزهرية تعكس على الشواطئ الرملية والمكوّنات الخضراء للمياه الضحلة.

لذا تعرف بأنها واحدة من أجمل غروب الشمس في العالم.

اقرأ أيضا:

من الحضارة القديمة إلى المتحف المصري الكبير.. كيف تطور الزي الفرعوني عبر الزمن؟

أغرب 5 عادات للضيافة في العالم.. بيقدموا للضيف مياه المطر

مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي الفرعوني

دنفر الدولي.. قصة المطار الأكثر رعبا وغموضا في العالم

"رعب وأساطير".. أغرب 6 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم

أجمل غروب شمس جزر المالديف أجمل أماكن الغروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير