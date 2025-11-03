أجمل غروب شمس يمكن أن تراه على هذه الجزيرة حول العالم (صور)

"رعب وأساطير".. أغرب 6 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم

إذا كنت تبحث عن لحظةٍ من الصفاء الطبيعي، حيث تختفي الشمس خلف مياهٍ فيروزية وسماءٍ ملونة، فإن جزر المالديف هي خيار مثالي.

هناك، الغروب ليس مجرد نهاية لنهار، بل بداية لتجربة وذكرى لا تُمحى من الذاكرة.

إذا كنت من محبي عالم الطبيعة؛ فإننا نستعرض في هذا التقرير أبرز الجزر التي تتميز بالطبيعة الساحرة والخلابة، وفق ما جاء في" maldivesmagicvibes".

لماذا تُعد جزر المالديف من أجمل أماكن الغروب؟

تقع جزر المالديف في المحيط الهندي، وتتميز بموقعٍ جغرافي يُتيح خطّ أفقٍ مفتوحاً بلا عوائق، ما يجعل غروب الشمس يظهر في أبهى أشكاله.

وبحسب Maldives Tourism، فإن موقع الجزر وقُربه من خط الاستواء يُعززان تجربة غروب لا تُنسى.

ما الذي يجعل المشهد فريداً؟

انعكاس المياه: يعكس سطح المحيط الهادئ الألوان المتغيّرة للسماء، وينشئ صورة مزدوجة مذهلة.

الألوان الحارة والنقية: بفضل انعدام التلوث الجوي نسبياً، تُرى ألوان الغروب بوضوح وامتداد.

الموقع المفتوح والهدوء: عدم وجود منازع جبلية أو حضرية كبيرة أمام الأفق يجعل المشهد خالصاً.

وقت الغروب في المالديف

تنخفض الشمس فوق المحيط الهندي، وتُضيء السماء والمياه بألوان ذهبية وزهرية تعكس على الشواطئ الرملية والمكوّنات الخضراء للمياه الضحلة.

لذا تعرف بأنها واحدة من أجمل غروب الشمس في العالم.

