أثار مطعم للنودلز في مدينة "يوسو" بكوريا الجنوبية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد وضعه إعلانا صريحا يرفض استقبال الزبائن الذين يأتون بمفردهم.

وتضمن الإعلان 4 خيارات للزبائن الوحيدين، وهي "1- ادفع ثمن وجبتين، 2- تناول وجبتين، 3- اتصل بصديق، 4- عد مع زوجتك في المرة القادمة"، مع فقاعة نصية كتب فيها "نحن لا نبيع الوحدة.. من فضلك لا تأت بمفردك"، بحسب موقع "تايمز أوف أنديا".

وتسعى العديد من المطاعم التقليدية في كوريا الجنوبية لتعويض ارتفاع تكاليف الطعام والطاقة والعمالة، من خلال استخدام أماكن الجلوس بكفاءة، وغالبا ما تفضل المطاعم رفض الزبائن الوحيدين، حتى عند توفر طاولات خالية.

وعبر العديد من المتضررين عن استيائهم على السوشيال ميديا، وروى أحدهم أنه انتظر أكثر من ساعة في الطابور ليُرفض جلوسه بمفرده رغم وجود طاولات فارغة.

وأشار آخر إلى زيارة مطعم "جوكباب" وهو عبارة عن حساء مع الأرز، ليقال له إنهم نفد لديهم الطعام بعد أن أخبرهم أنه وحده.

