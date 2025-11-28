كتب- أحمد الضبع

رغم أن موسم البلاك فرايداي يشهد إقبالا واسعا على المنتجات المختلفة بمول مصر، إلا أن عروض الأثاث المنزلي، لم تحظ بالاهتمام المتوقع من المستهلكين هذا العام.

وتشمل العروض خصومات على الركن وغرف الريسبشن والانتريهات، مع تخفيضات وصلت إلى 15%، إلا أن الأسعار المرتفعة للمنتجات جعلت هذه الخصومات غير مؤثرة، بحسب متسوقين.

وقالت سارة أحمد، إحدى المتسوقات، إن الأسعار الأساسية للأثاث عالية جدا، والخصم قليل بالنسبة للقيمة الإجمالية، لذلك قررت تأجيل شراء أي قطعة حتى تتحسن الأسعار أو تزيد قيمة التخفيضات.

من جانبه، أكد مسؤول بأحد محال الأثاث بمول مصر أن العروض مستمرة طوال فترة البلاك فرايداي، وأن هناك محاولات لتقديم حلول دفع بالتقسيط لجذب المشترين، لكنه أقر بأن التحدي الأكبر هو ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، وليس قيمة التخفيضات فقط.