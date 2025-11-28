تخفيضات 70% بمول مصر خلال البلاك فرايداي.. "فرصة مش هتتكرر"

سيطر الانطباع الإيجابي على آراء زوار مول مصر اليوم الجمعة مع انطلاق موجة تخفيضات البلاك فرايداي التي وصفت بأنها "من الأقوى هذا الموسم"، بعدما لمس المتسوقون فروقا سعرية حقيقية على الملابس والأجهزة الكهربائية والمنتجات المختلفة، ما خلق حالة من الرضا العام وشجع الكثيرين على الشراء.

وخلال جولة محرر "مصراوي" داخل المول، عبر رواد المكان عن إعجابهم بتنوع العروض ووضوح نسب الخصم، مؤكدين أن الأسعار المعروضة "مش هتحصل تاني" منها تعكس تخفيضات كبيرة وموثوقة، وهو ما دفع البعض لشراء أكثر من منتج في الزيارة الواحدة.

وقالت أحلام محمد فتاة جامعية، إن الأسعار هذا العام "مغرية وواضحة قبل وبعد الخصم" خاصة في أقسام الملابس والماركات العالمية، بينما أكد شقيقها محمد أنه تمكن من شراء أجهزة كهربائية بسعر أقل مما توقع، بعد رصد خصومات ملحوظة على الشاشات والأجهزة المنزلية.

وأشار مجدي نبيل، أحد أصحاب المحال، إلى أن الإقبال الكبير يعود إلى قوة التخفيضات المطروحة اليوم، مع عروض تتراوح بين 15% و70% على الملابس، وخصومات بنسبة 30% تقريبا على الأجهزة الكهربائية، إلى جانب تخفيضات أخرى على الأحذية والحقائب والإكسسوارات.

وأكد حازم العدوي أحد الزوار أن موسم البلاك فرايداي هذا العام أعاد الثقة في التخفيضات الحقيقية، معتبرا أن ما وجده اليوم "فرصة مش لازم تفوت" في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.