الشعور برعشة العين المفاجئة، يربطها العديد بقدوم الأخبار السيئة أو الأحداث السلبية، تعتبر من الظواهر الشائعة عالميًا، فما هو السر وراء هذا الارتباط العجيب الذي يحوّل تقلصًا عصبيًا حميدًا إلى انذار بالكارثة؟

ما هي رفة العين؟

يعرف بحالة تسمى "ارتعاش العضلات الموجي"، وهو ارتعاش لا إرادي ومتكرر لعضلات الجفن، وغالبًا ما يكون في الجفن العلوي، تستمر التشنجات لعدة ثوانٍ أو عدة دقائق، وقد تحدث عدة مرات يوميًا.

العلامات

الشعور بنبض في الجفن.

الشعور بتهيج أو خفقان طفيف.

عادة لا يوجد ألم، ولكن في بعض الحالات، يكون هناك انزعاج طفيف.

تختفي الرفة في الطبيعي من تلقاء نفسها ولا يحتاج إلى علاج في معظم الحالات، ومع ذلك، فإن فهم أسبابه قد يُجنب حدوثه تمامًا.

الأسباب الشائعة لرفة العين

هناك العديد من العوامل المسببة لرفة العين، وأغلبها تتعلق بأسلوب

الحياة والعادات اليومية.

1- الشعور بالتعب

من أكثر أسباب ارتعاش العين شيوعًا قلة النوم، يؤثر إرهاق الجسم على الجهاز العصبي، ما يدفع عضلاته إلى الانقباض تلقائيًا، بما في ذلك عضلات الجفون.

2- التوتر

يعتبر التوتر أحد الأسباب الرئيسية لتقلصات العضلات الموجية، كما يؤثر التوتر الشديد على ردود فعل الأعصاب، ما يؤدي إلى ارتعاشات أثناء محاولة جسمك التكيف.

3- تناول الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين، الشاي أو القهوة أو مشروبات طاقة،تؤدي إلى الإصابة بإرهاق جهازك العصبي وهذا يُزيد من احتمالية تشنج عضلاتك، بما فيها عضلات الجفون.

4- إجهاد العين الرقمي

يسبب النظر إلى الشاشات "أجهزة الكمبيوتر، والهواتف" لساعات طويلة دون توقف، متلازمة رؤية الكمبيوتر، وهي أحد أسباب ارتعاش العين والإرهاق، وينتج عنها اضطراب النوم بسبب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، ما يُفاقم المشكلة.

ما علاقة رفة العين بحدوث أمر سلبي أو إيجابي

يربط العديد من الأشخاص أن رفة العين لها علاقة بأحداث إذا كانت سلبية أو إيجابية، ولكن ليس لذلك أي دليل علمي يربط ارتعاش العين بأحداث مستقبلية، وما ذلك إلا مجرد تشنج عضلي ناتج عن التعب أو التوتر أو إرهاق العين.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

غالبًا ما لا يُثير ارتعاش العين القلق، ولكنه يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على حالة أكثر خطورة، يجب أيضًا فهم متى يجب استشارة الطبيب.

الرفة المستمرة

عندما يستمر ارتعاش عينك لأكثر من أسبوع دون أي علامات على التوقف، يُنصح بزيارة الطبيب، بينما تكون التشنجات المستمرة مؤشرًا على حالة تتطلب التقييم.

التغيرات المصاحبة للرؤية

عندما يصاحب الارتعاش تغيرات في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية، أو ازدواج الرؤية، أو فقدان التركيز المفاجئ، فلا تتركه دون مراقبة، و تشير هذه الأعراض إلى تضرر العصب أو مشكلة في العضلات المحيطة بالعين.

