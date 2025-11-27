إعلان

كنز من أعماق "تيتانيك" يباع بـ2.3 مليون دولار.. ما هو؟

كتب : أحمد الضبع

03:00 م 27/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ساعة تعود للراكب إيسيدور ستراوس من الدرجة الأولى
  • عرض 4 صورة
    كنز تاريخي يحقق رقماً قياسياً في المزاد
  • عرض 4 صورة
    كنز تاريخي يصل إلى الملايين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق كنز من أعماق سفينة "تيتانيك" رقما قياسيا في المزادات، بعد بيع ساعة جيب مرصعة من الذهب عيار 18 قيراطا، تعود للراكب إيسيدور ستراوس من الدرجة الأولى، مقابل 2.34 مليون دولار، لتصبح الأعلى في تاريخ تذكارات السفينة الشهيرة.

وتحمل الساعة قصة إنسانية مؤثرة، إذ يظهر إيسيدور وزوجته إيدا في الروايات وصور الفيلم الشهير وهما يحتضنان بعضهما عند غرق السفينة. وعُرض على إيسيدور مقعد في قارب النجاة بسبب تقدمه في السن، لكنه رفض المغادرة قبل الرجال الآخرين، فيما رفضت زوجته الانفصال عنه، وتمت مشاهدة الزوجين آخر مرة وهما جالسان على سطح السفينة، متشبثين ببعضهما في مواجهة المصير، بحسب صحيفة "ميرور".

وكانت الساعة هدية لإيسيدور بمناسبة عيد ميلاده الثالث والأربعين عام 1888، واسترجعت بعد الغرق وعادت إلى الأسرة، وظلت في حوزتهم لسنوات قبل أن تعرض في مزاد دار هنري ألدردج أند سون في إنجلترا، لتصل قيمتها إلى 1.78 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 2.34 مليون دولار أمريكي.

كما بيعت رسالة كتبتها إيدا على أوراق رسمية من «تيتانيك» أثناء وجودها على متن السفينة، مقابل 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 131 ألف دولار).

اقرأ أيضا:

لماذا لقبت الملكة نفرتيتي بأقوى وأجمل نساء مصر القديمة؟

سقوط مفاجئ ملكة جمال يشعل السوشيال.. فيديو صادم

مرحاض ذهبي يباع بـ12 مليون دولار في مزاد عالمي.. ما القصة؟

حادث مأساوي.. مشروب قهوة يدخل شابة للعناية المركزة

مخرج يترك كاميرا في كهف لمدة 10 سنوات.. لن تصدق ماذا وجد؟ (فيديو)


سفينة تيتانيك بيع ساعة تيتنايك مقتنيات تيـتانيك تعرض للبيع منوعات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب