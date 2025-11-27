قصة رجل دفن نفسه حيا لشهرين بحثا عن الثروة.. ما حدث له كان صادما (صور)

حقق كنز من أعماق سفينة "تيتانيك" رقما قياسيا في المزادات، بعد بيع ساعة جيب مرصعة من الذهب عيار 18 قيراطا، تعود للراكب إيسيدور ستراوس من الدرجة الأولى، مقابل 2.34 مليون دولار، لتصبح الأعلى في تاريخ تذكارات السفينة الشهيرة.

وتحمل الساعة قصة إنسانية مؤثرة، إذ يظهر إيسيدور وزوجته إيدا في الروايات وصور الفيلم الشهير وهما يحتضنان بعضهما عند غرق السفينة. وعُرض على إيسيدور مقعد في قارب النجاة بسبب تقدمه في السن، لكنه رفض المغادرة قبل الرجال الآخرين، فيما رفضت زوجته الانفصال عنه، وتمت مشاهدة الزوجين آخر مرة وهما جالسان على سطح السفينة، متشبثين ببعضهما في مواجهة المصير، بحسب صحيفة "ميرور".

وكانت الساعة هدية لإيسيدور بمناسبة عيد ميلاده الثالث والأربعين عام 1888، واسترجعت بعد الغرق وعادت إلى الأسرة، وظلت في حوزتهم لسنوات قبل أن تعرض في مزاد دار هنري ألدردج أند سون في إنجلترا، لتصل قيمتها إلى 1.78 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 2.34 مليون دولار أمريكي.

كما بيعت رسالة كتبتها إيدا على أوراق رسمية من «تيتانيك» أثناء وجودها على متن السفينة، مقابل 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 131 ألف دولار).

