إعلان

"13 أخا ونجله لاعب".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة سيد عبد الحفيظ

كتب - يوسف محمد:

04:45 ص 15/12/2025
يتمتع سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بجماهيرية وشعبية كبيرة في الوسط الرياضي المصري بشكل كامل وبالأخص بين جماهير النادي المارد الأحمر.

وفي ظل الجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عبد الحفيظ، باتت أخباره محط اهتمام أغلب الجماهير المصرية وليس جماهير المارد الأحمر فقط، من بينها الأمور المرتبطة بالحياة العائلية أو الجانب الإنساني في حياته.

أبرز المعلومات عن عائلة سيد عبد الحفيظ

ويبلغ عبد الحفيظ من العمر 48 عاما، فهو من مواليد أكتوبر 1977، في قرية قلمشاة بمركز أطسا في محافظة الفيوم.

وكان سيد عبد الحفيظ، كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر قناة "الأهلي"، أنه ولد لعائلة تتمتع بأصول كبيرة في الفيوم وهى عائلة "صبرة".

وكشف عبد الحفيظ في تصريحاته أيضًا عبر قناة النادي الأهلي، أنهم 14 أخ وأخت وأن ترتيبه العاشر بين أشقائه.

وأكد عبد الحفيظ، أن شقيقه الأكبر أحمد كان له دورا كبيرا في لعب كرة القدم، حيث هو من اصطحبه للاختبار داخل النادي الأهلي في طفولته، مؤكدا أن شقيقه أحمد كان يتمتع بموهبة كبيرة في كرة القدم ولكنه لم يكمل مشواره في هذه اللعبة.

زوجة سيد عبد الحفيظ وأبنائه

وسيد عبد الحفيظ متزوجة من سيدة تدعى علا فوزي، لديه ثلاثة أبناء، ولدين بنتين وولد وهم: "مريم، تسنيم ويوسف".

ويطمح عبد الحفيظ أن يكمل نجله يوسف مسيرته في كرة القدم، حيث يلعب، حيث يلعب يوسف حاليا ضمن صفوف فريق فاركو، يبلغ من العمر 20 عاما فقط.

