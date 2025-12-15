أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور أكرم حسن في منصب مساعد الوزير لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية، وذلك ضمن توجهات الوزارة لدعم الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية.

ويحمل الدكتور أكرم حسن مؤهل بكالوريوس العلوم والتربية (فيزياء وكيمياء) عام 1986، كما حصل على درجة الماجستير في إعداد المعلم في العلوم عام 1992، ثم نال درجة الدكتوراه في العلوم تخصص الكيمياء العضوية عام 2000.

وتولى حسن عددًا من المناصب القيادية المهمة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مساعد الوزير لتطوير المناهج التعليمية، والمشرف على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، فضلًا عن توليه منصب مدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

كما شغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وتولى رئاسة الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، إضافة إلى عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية.

وعمل الدكتور أكرم حسن خبيرًا للمناهج بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ومثّل وزارة التربية والتعليم في عدد من اللجان القومية والدولية، إلى جانب نشره أبحاثًا علمية متخصصة في مجال الكيمياء العضوية بعدد من الدوريات العلمية العالمية.

