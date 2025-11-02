لماذا أغطية الصرف الصحي دائرية الشكل؟.. اعرف السر

هل تساءلت يومًا أثناء سيرك في الشارع لماذا معظم أغطية الصرف الصحي دائرية؟ لماذا لا تراها مربعة أو مستطيلة؟ الجواب ليس عشوائيًا، بل ينبع من معادلات تصميم، أمان، وكفاءة.

في هذا التقرير، يستعرض لكم مصراوي "لايف استايل" الأسباب التي تجعل الدائرة الشكل المثالي في هذه الحالة، وفق لما جاء في " Enviro Design Products"، "Live Science".

الأمان

أحد أكثر الأسباب شهرة هو أن الغطاء الدائري لا يستطيع أن يسقط داخل الفتحة مهما دار أو تحرّك.

إذا كان الغطاء مربعًا، فإنه ممكن أن يدخل عند زاوية قطرية. أما الغطاء الدائري، فبما أن جميع الأقطار متساوية، فإنه مهما وضعته، لا يمكن أن يكون أضيق من الفتحة المقابلة له.

سهولة النقل والتحريك

الأغطية المعدنية كبيرة الوزن، وتحريكها ومناورتها يشكل عبئًا من المزايا العملية للدائرة أنه يمكن تدويرها على الأرض بدلًا من حملها بالكامل، ما يسهل العمل للعمال في الشوارع دون الحاجة لمعدات ضخمة.

توزيع الأحمال

عندما يمر فوق الغطاء سيارة أو وزن كبير، فإن الضغوط تُوزع نحو الحواف في الغطاء الدائري، المسافة من المركز إلى الحواف متساوية في كل الاتجاهات، ما يمنح توازنًا في توزيع الضغط ويقلل نقاط الضعف.

كما أن الشكل المستدير يتوافق مع شكل الحفرة التي غالبًا ما تُنقب بشكل أسطواني، وهو أفضل في مقاومة ضغط التربة المحيطة.

الكلفة والمواد

من جهة اقتصادية، الغطاء الدائري بمقاس معين يحتاج إلى كمية أقل من المادة مقارنة بغطاء مربع له نفس التموين هذا يعني خفض في تكلفة التصنيع والشحن.

أضف إلى ذلك أن الأغطية الدائرية أسهل في تصنيعها بالآلات الدوارة (مثل المخرطة) مقارنة بالأشكال ذات الزوايا الحادة.

استثناءات متى يُستخدم شكل غير دائري؟

رغم تفضيل الدائرة في الغالب، هناك حالات تُستخدم أغطية مربعة أو مستطيلة، خصوصًا عندما تكون الفتحة نفسها صممت بشكل غير دائري، أو في مواقع تتطلب مساحة أكبر للعمل داخل الفتحة (مثل غرف الكابلات أو المجاري ذات الزوايا).